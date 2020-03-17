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Прядкин избран президентом РПЛ

сегодня, 12:55

Сегодня состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ, на котором Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом лиги на новый пятилетний срок.

Голосование прошло в соответствии с уставом в присутствии представителей избиркома РФС.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:39
Ничего не изменится...
nikoladolgov
nikoladolgov ответил berda2003
сегодня в 13:39
а кто ещё претендовал?.. безальтернативные выборы? непорядок, нарушение устава!
Ты где живешь ?
Какая альтернатива ?
Стабильность это уже успех или рывок ....
Тем более сейчас всех ОЁбнулять начнут. Так что Прядкин это наше фсе.
Без него и футбола бы не было в России, а говорят это он мячик придумал ...
wingback
wingback
сегодня в 13:35
пазор
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:35
Надо все обнулить, прямо сейчас)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:34, ред.
Кто бы сомневался ...
А жене харьковскому пора на бандеровщину возвращаться, пока Прядкин его лет на десять не закрыл за измену Родине.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:19
а кто ещё претендовал?.. безальтернативные выборы? непорядок, нарушение устава!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:14
Никто и не сомневался.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:12, ред.
Интересно узнать за какие заслуги выбирают его. Человек бывший КГБ шник и полковник ФСБ. В нашей стране видимо этого вполне достаточно, чтобы руководить футболом. Россия она такая. Футболом занимается чекист, а обороной руководит пожарный. Далеко пойдём.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:08
предыдущие сроки Прядкина обнулили?
VIPded
VIPded
сегодня в 13:07
КоронаПрядкин...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:06, ред.
Первым делом кресла распределяют. Дальше про зряплату начнут решать.
Кста, Собянин запретил больше 50-ти собираЦЦа...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:02
Заботливый папка и дальше продолжит покрывать младшого
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