Прядкин избран президентом РПЛ

Сегодня состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ, на котором Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом лиги на новый пятилетний срок.
Голосование прошло в соответствии с уставом в присутствии представителей избиркома РФС.
Сегодня состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ, на котором Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом лиги на новый пятилетний срок.
Голосование прошло в соответствии с уставом в присутствии представителей избиркома РФС.
Какая альтернатива ?
Стабильность это уже успех или рывок ....
Тем более сейчас всех ОЁбнулять начнут. Так что Прядкин это наше фсе.
Без него и футбола бы не было в России, а говорят это он мячик придумал ...
Какая альтернатива ?
Стабильность это уже успех или рывок ....
Тем более сейчас всех ОЁбнулять начнут. Так что Прядкин это наше фсе.
Без него и футбола бы не было в России, а говорят это он мячик придумал ...
А жене харьковскому пора на бандеровщину возвращаться, пока Прядкин его лет на десять не закрыл за измену Родине.
А жене харьковскому пора на бандеровщину возвращаться, пока Прядкин его лет на десять не закрыл за измену Родине.
Кста, Собянин запретил больше 50-ти собираЦЦа...
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