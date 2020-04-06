ГлавнаяНовости

Федотов: «Восстановление Рами затянулось»

сегодня, 09:03

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился подробностями о состоянии здоровья и готовности французского защитника Адиля Рами, перешедшего в клуб в зимнее трансферное окно.

Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы.

К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но когда колено уже вылечили и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами еще какое-то время потерял на восстановление.

Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки и мы увидим его в деле.

Недавно Федотов был признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта.

Все новости
Лепсая: «Пойдет ли Малком на сокращение зарплаты? Он приехал за деньгами»
Сегодня, 15:11 Комментарии6
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
Сегодня, 14:25 Комментарии4
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии13
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:14
Надо обратно старину Юрганова возвращать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:55
Ему карантин должен пойти на пользу.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:31
Купили на свою голову
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 10:03
Маркизио 2.0
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:57
Очередной Маркизио, да и Шюрле из того же отряда
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:51
Вообще хрусталя купили.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:50
не будет он там играть)
beefs
beefs
сегодня в 09:35
удивительно как его покупали....
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 09:05
Здоровья!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:04, ред.
да. здоровья Адилю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100