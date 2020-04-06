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Смолов: «Ситуация потребовала моего возвращения в Россию»

сегодня, 00:04

Форвард «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свое возвращение в Россию из Испании во время эпидемии коронавируса.

В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.

Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.

Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:17
Но встретят ли тебя так как в первый твой приезд в Испанию, Федя? Это вопрос риторический!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:13, ред.
Главное Федя, что чтобы заразы не добавил в Стране.
112910415
112910415
сегодня в 11:59
плохо, Фёдор, плохо
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 11:45
Все правильно, Федя. Дома лучше!
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 11:39
Что бы попасть в семью он должен 2 недели где-нибудь отсидеться.
У Лопырева.))) Катёнок.
Climent
Climent
сегодня в 10:49
Самый близкий к семье Ельцыных.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:48
Отозвали резидента... Операция выполнена... Вакцина от вируса добыта... Феде - медаль... (Ну никто же всерьёз не думал что он Сельту поехал усилять....на 4-м десятке...))
Не усложняй ! У него просто кефирные бутылки закончились ! )))))))))))))))
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 10:27
Мария Юмашева, которая приходится внучкой бывшему президенту России Борису Ельцину, родилась 14 апреля 2002 года. В январе сообщалось, что Юмашева выйдет замуж за Смолова, когда ей исполнится 18 лет.

Аххха
DVL
DVL
сегодня в 10:23
Сказал бы правду, что полетел на день рождения внучки ельцина, а то про семью запел
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:19, ред.
Отозвали резидента...
Операция выполнена...
Вакцина от вируса добыта...
Феде - медаль...
(Ну никто же всерьёз не думал что он Сельту поехал усилять....на 4-м десятке...))
Добряк
Добряк
сегодня в 09:35
Так бы сразу и сказал, что 79. от страха...
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил NGYRZ
сегодня в 09:29
Думаю, весь этот вирус закончится в России ближе к 9 мая, ведь не может же Путин отменить столь важдый праздник, где надо собрать воедино людей на площади. Поэтому ближе к концу месяца, весь этот вирус по щелчку угомонится и все в один день проснуться с новостями по телеку, что 1 мая вирус окончательно побежден и можно выходить на улицы.
Да, сила пропаганды безгранична
Mi6
Mi6
сегодня в 09:04, ред.
Так внутри Европы границы никто не закрывал. Тестов захватил с собой для себя и окружающих и ИВЛ, а то тут проблема
Comdiv
Comdiv
сегодня в 09:02
Лучше бы он стулом кого-нибудь.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:39
Тусовка с несовершеннолетней это отнюдь не "семья"...(((
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 08:34, ред.
О семье Смолов плохо подумал,небольшого он ума,больше наверное о своей безопасности,так как если он привез Заразу то он заразит всю семью...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:55
понты миллионера!! привык как дома .
Илья85
Илья85 ответил NGYRZ
сегодня в 06:33
Думаю, весь этот вирус закончится в России ближе к 9 мая, ведь не может же Путин отменить столь важдый праздник, где надо собрать воедино людей на площади. Поэтому ближе к концу месяца, весь этот вирус по щелчку угомонится и все в один день проснуться с новостями по телеку, что 1 мая вирус окончательно побежден и можно выходить на улицы.
А потом окажется ,что ошибались,извинятся и поехали дальше )))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:24
неубедительные отмазки Смолова.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:33
Соображает. Правильно делает.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:18
Авось пронесёт - Он всегда в русской душе....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:16
Что бы попасть в семью он должен 2 недели где-нибудь отсидеться.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 01:08
Почему не на карантине в изоляционном пункте?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:54
под арест этого......
RTS-25
RTS-25
сегодня в 00:34
Приехал сделать ещё одно тату. А вот интересно, по пути вирус зацепил. Ну, как Лев-комнатный Валерьянович.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 00:32
Правильно
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 00:17, ред.
Думаю, весь этот вирус закончится в России ближе к 9 мая, ведь не может же Путин отменить столь важдый праздник, где надо собрать воедино людей на площади.
Поэтому ближе к концу месяца, весь этот вирус по щелчку угомонится и все в один день проснуться с новостями по телеку, что 1 мая вирус окончательно побежден и можно выходить на улицы.
beefs
beefs
сегодня в 00:06
Нормальный ход
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