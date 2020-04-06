Смолов: «Ситуация потребовала моего возвращения в Россию»

Форвард «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свое возвращение в Россию из Испании во время эпидемии коронавируса.
В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.
Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.
Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго.
Аххха
Аххха
Операция выполнена...
Вакцина от вируса добыта...
Феде - медаль...
(Ну никто же всерьёз не думал что он Сельту поехал усилять....на 4-м десятке...))
Операция выполнена...
Вакцина от вируса добыта...
Феде - медаль...
(Ну никто же всерьёз не думал что он Сельту поехал усилять....на 4-м десятке...))
Поэтому ближе к концу месяца, весь этот вирус по щелчку угомонится и все в один день проснуться с новостями по телеку, что 1 мая вирус окончательно побежден и можно выходить на улицы.
Поэтому ближе к концу месяца, весь этот вирус по щелчку угомонится и все в один день проснуться с новостями по телеку, что 1 мая вирус окончательно побежден и можно выходить на улицы.