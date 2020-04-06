Смолов: «Ситуация потребовала моего возвращения в Россию»

Форвард «Сельты» прокомментировал свое возвращение в Россию из Испании во время эпидемии коронавируса.

В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, чтобы быть ближе к моей семье.

Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы.

Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба, буду счастлив вернуться в Виго.