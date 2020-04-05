Мостовой: «Чемпионат Беларуси не смотрю»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что чемпионат Беларуси необходимо приостановить из-за эпидемии коронавируса.

Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдёшь на понижение, тебе скажут: «А нам тебе нечем платить». Поэтому лучше пойти на понижение. Чемпионат Беларуси не смотрю, не удаётся это делать. Но я не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо.