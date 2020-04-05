ГлавнаяНовости

Мостовой: «Чемпионат Беларуси не смотрю»

вчера, 20:59

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что чемпионат Беларуси необходимо приостановить из-за эпидемии коронавируса.

Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдёшь на понижение, тебе скажут: «А нам тебе нечем платить». Поэтому лучше пойти на понижение. Чемпионат Беларуси не смотрю, не удаётся это делать. Но я не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо.

Все новости
Лепсая: «Пойдет ли Малком на сокращение зарплаты? Он приехал за деньгами»
Сегодня, 15:11 Комментарии2
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
Сегодня, 14:25 Комментарии3
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии13
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brugzash
Brugzash
сегодня в 09:15
Спартак играет не лучше.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:37
Снова умозаключения тарасовского.
Брулин
Брулин
вчера в 21:24
Зачем они играют и на этом дальше ненадо было продолжать
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:19
Дело личное, смотри Ливерпуль-спартак в записи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:14
По Беларуси ответ простой. Президент волевым решением приказал продолжать чемпионат, чтобы показать всему миру, как хорошо они справляются в республике с коронавирусом. До поры, до времени. Скоро приостановят.
drug01
drug01
вчера в 21:01
Зря!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100