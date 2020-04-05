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Мостовой — о коронавирусе: «В Испании встал весь бизнес, кроме аптек»

вчера, 20:52

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал эпидемию коронавируса в России.

Я предполагал ещё три недели назад, что к нам коронавирус дойдёт. У меня дети живут в Испании. Там всё намного жёстче. Они находятся дома, выезжают в магазин, и всё. Сейчас встал весь бизнес, кроме аптек, я даже не представляю, как всё это будет дальше. Поскорее бы всё закончилось. Мы сейчас даже не знаем, как будем выходить из этого состояния. Не только жизнь на волоске у многих, но и бизнес. Если бы людям сказали, что через месяц всё прекратится, то было бы проще, а сейчас полная неизвестность.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:30
Про нас можно заказать тоже самое
Illuha
Illuha
сегодня в 09:21
Только об Испании все переживаем.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:39
Даже аптеки страдают.
ArgonS
ArgonS
вчера в 21:24
Чего это его Испания так волнует, наверное, там бабло хранит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:23
Зная, как поддерживают бизнес в Европе, и у нас в России, почему-то уверен, что ТАМ после окончания пандемии постепенно все наладится. В отличие от нас.
drug01
drug01
вчера в 21:16
Это общая беда!!!!
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:56
Просто капитан очевидность.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:55
Брехня
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