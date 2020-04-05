Мостовой — о коронавирусе: «В Испании встал весь бизнес, кроме аптек»

Экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал эпидемию коронавируса в России.

Я предполагал ещё три недели назад, что к нам коронавирус дойдёт. У меня дети живут в Испании. Там всё намного жёстче. Они находятся дома, выезжают в магазин, и всё. Сейчас встал весь бизнес, кроме аптек, я даже не представляю, как всё это будет дальше. Поскорее бы всё закончилось. Мы сейчас даже не знаем, как будем выходить из этого состояния. Не только жизнь на волоске у многих, но и бизнес. Если бы людям сказали, что через месяц всё прекратится, то было бы проще, а сейчас полная неизвестность.