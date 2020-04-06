Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»

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сегодня, 10:25

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался о голкипере своей команды Александре Беленове.

Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря — надёжность. Беленов пришёл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надёжности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ .

Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться. Его сильные стороны — это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещё более высокого уровня.

Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трёх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника.

Недавно Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов страны.