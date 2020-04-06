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Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»

сегодня, 10:25

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался о голкипере своей команды Александре Беленове.

Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря — надёжность. Беленов пришёл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надёжности и не ошиблись. Александр один из самых стабильных игроков РПЛ.

Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться. Его сильные стороны — это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещё более высокого уровня.

Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трёх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника.

 Недавно Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов страны.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:09
Это уже всем давно понятно, причем не первый год! Но, увы, у Черчесова в любимчиках Гильерме и Шунин....
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 14:54
    Kresi frok
    Kresi frok ответил Ganymed1
    сегодня в 14:52
    В Кубани очень часто касячил
    Именно поэтому с ним и Гончаренко Кубань занимала 2 место чемпионата по ходу сезона? Чушь не неси, если не знаешь хотя бы поверхностно хода событий!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:12
    Поздно. Молодые подросли. Шансов практически нет!!!
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 14:05
    Ну да пора .Хотя бы шансов 0,00001 '/, Пусть напишут заявлений.Знает кому написать. Может быть повезёт.
    Ganymed1
    Ganymed1
    сегодня в 13:48
    В Кубани очень часто касячил
    Башмакоса
    Башмакоса
    сегодня в 11:15
    Беленов однозначно в кандидатах должен быть!
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 11:07
    Вадик опять бухать начал
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:59
    Он давно стучится....
    Illuha
    Illuha
    сегодня в 10:59
    Беленов не в Москве играет, ловить нечего.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:56
    Вратарей у нас куча.
    _ttaf5s8x8j_
    _ttaf5s8x8j_
    сегодня в 10:50
    Несомненно. Топ игрок.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:37, ред.
    время покажет. думаю на сегодня максименко лучший
    МапС
    МапС
    сегодня в 10:37
    Есть исчо Сафонов и Максименко. Молодёжь надо продвигать.
    Трубадур
    Трубадур
    сегодня в 10:26
    Если Уфа в пердив не вылетит.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 10:25
    Согласен
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