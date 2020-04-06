«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%

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вчера, 15:24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с игроками о снижении зарплаты на 50 процентов в апреле и мае.

Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%. Это договоренность со всеми игроками, переговоры закончились.