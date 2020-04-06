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«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%

вчера, 15:24

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с игроками о снижении зарплаты на 50 процентов в апреле и мае.

Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%. Это договоренность со всеми игроками, переговоры закончились.

Недавно Медведев сообщил, что крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля.

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Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 03:00


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Некакойшенко
Некакойшенко ответил ildar_3871
вчера в 21:31
Не думаю что сейчас Малком будет оставлять деньги в раздевалке , после понижения зарплаты с 7 млн 50 % , Малком сейчас тоже нищий !
Так Артёмка парень продвинутый.Зачем ему хрустяшки ?Он карту скомуниздит, а пароль под пытками получит. Незавидую я Малкому. Влип Филипп.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 20:33, ред.
Конечно выданное в эфир и фактическое не обязательно должно совпадать.... Есть 400 относительных честных способа как договориться о снижении оплаты и не потерять в деньгах...ибо уменьшая одно никто не запрещает увеличивать другое.... Никто же наверно не расскажет какими "коврижками" достигнуты согласия игроков...))) Но как бы там ни было...похвально...и наверно справедливо.... Сезон идёт - 100% оплаты труда... Сезон стоит - 50% оплаты труда...
А можешь себе представить какой детективный роман можно прочитать в финансовом разделе контракта. Там до 20 возможностей понизить зарплату и до 30 - увеличить ее. От реальных до фантастических. Футбольный мир у нас - это фантастика. Причем все способы манипулирования финансами относительно честные и законные. Ну и вопрос в догонку. А в январе - феврале сезон идет, или стоит? Но оплата 100% - не так ли?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:06, ред.
Так это только на апрель и май только , а в июне будут как раньше получать , а за март что , надо тоже обнулять !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Некакойшенко
вчера в 19:59
Зря это Медведев озвучил.Теперь Дзюбе есть где разгуляться.Пацаны, зашивайте карманы.Идёт Дзюбинатор.
Не думаю что сейчас Малком будет оставлять деньги в раздевалке , после понижения зарплаты с 7 млн 50 % , Малком сейчас тоже нищий !
Agamaga
Agamaga
вчера в 19:39
Почему всем на 50%? Не все как Дзюба получают. Есть игроки, которые получают в 7 раз меньше. Как им семьи кормить? Они ведь с голоду умрут.
Примерно так рассуждают хейтеры, когда речь идёт о Барселоне.
Red blu
Red blu
вчера в 19:38
Логично......чё.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:00


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makkie
makkie ответил Footbolista
вчера в 18:20, ред.
Сейчас могут выставить только за дверь...
Еще и без маски?
Нет, ну это беспредел уже и в корне недопустимо :)
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:08
Хороший поступок
Заполярный
Заполярный
вчера в 17:38
Ничего страшного для буратино, шкафчиков много в раздевалке, баланс поправит.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:37
А Дзюба не особо этому рад, наверное. Ладно, рано или поздно это должно было случиться!
ildar_3871
ildar_3871 ответил andrefino13
вчера в 17:21
Кто знает как там в Сирии, как на Донбассе, Украине, нигде нет инфы?))))
Меня больше всего возмущают цены на имбирь !
andrefino13
andrefino13
вчера в 17:20
Кто знает как там в Сирии, как на Донбассе, Украине, нигде нет инфы?))))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:20
Не правильно это , люди из разных уголков мира приехали в Питер , кто из Бразилии , кто из Аргентины , кто из Украины , а тут обрезают зарплату .
Зениту должно быть стыдно за такое !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:16
Дзюба чуть чуть не дотянул до конца карантина !
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:14
Зря это Медведев озвучил.Теперь Дзюбе есть где разгуляться.Пацаны, зашивайте карманы.Идёт Дзюбинатор.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
Конечно выданное в эфир и фактическое не обязательно должно совпадать....
Есть 400 относительных честных способа как договориться о снижении оплаты и не потерять в деньгах...ибо уменьшая одно никто не запрещает увеличивать другое....
Никто же наверно не расскажет какими "коврижками" достигнуты согласия игроков...)))

Но как бы там ни было...похвально...и наверно справедливо....
Сезон идёт - 100% оплаты труда...
Сезон стоит - 50% оплаты труда...
Footbolista
Footbolista ответил makkie
вчера в 17:06
15:24 «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50% 15:30 «Зенит» выставил на трансфер Дзюбу и Малкома :)
Сейчас могут выставить только за дверь...
МапС
МапС
вчера в 16:55
Бабушки ликуют!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:49
Ну, эти даже и не заметят понижения.
particular
particular ответил Бутсы
вчера в 16:43
Футболистов ПЛ (подчеркну) надо вообще посадить на паёк. Не тренируются, не играют, за что им платить зарплату? Ещё и возмущаются. Не обеднеют!
ВернЯк... Ибо, творимое - это снижение не зарплаты (которую надо зарабатывать), а контрактных выплат... Авансом... Может, потом отработают..:))
Бутсы
Бутсы
вчера в 16:29, ред.
Футболистов ПЛ (подчеркну) надо вообще посадить на паёк. Не тренируются, не играют, за что им платить зарплату? Ещё и возмущаются. Не обеднеют!
VIPded
VIPded
вчера в 16:26
Всё равно не отощают...)))
makkie
makkie
вчера в 16:20, ред.
15:24 «Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%

15:30 «Зенит» выставил на трансфер Дзюбу и Малкома :)
drug01
drug01
вчера в 16:16
МОЛОДЦЫ!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:10
Ну и правильно,хоть какая-то "близость к народу",пусть и временная.А дальше опять пойдём в разные стороны.
Comdiv
Comdiv
вчера в 15:49
Больше всех и никто не возмущается.
LOpp
LOpp
вчера в 15:35
Агент Федуна - Артема Д. должен поднять бунт и раскачать сбг-лодку
drug01
drug01
вчера в 15:35
Где еще один комментарий_ на табло стоит 3 !!!!!!
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