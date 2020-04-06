«Зенит» договорился с игроками о снижении зарплаты на 50%

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с игроками о снижении зарплаты на 50 процентов в апреле и мае.
Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%. Это договоренность со всеми игроками, переговоры закончились.
Недавно Медведев сообщил, что крайней датой возобновления сезона РПЛ является 12 июля.
Есть 400 относительных честных способа как договориться о снижении оплаты и не потерять в деньгах...ибо уменьшая одно никто не запрещает увеличивать другое....
Никто же наверно не расскажет какими "коврижками" достигнуты согласия игроков...)))
Но как бы там ни было...похвально...и наверно справедливо....
Сезон идёт - 100% оплаты труда...
Сезон стоит - 50% оплаты труда...
Есть 400 относительных честных способа как договориться о снижении оплаты и не потерять в деньгах...ибо уменьшая одно никто не запрещает увеличивать другое....
Никто же наверно не расскажет какими "коврижками" достигнуты согласия игроков...)))
Но как бы там ни было...похвально...и наверно справедливо....
Сезон идёт - 100% оплаты труда...
Сезон стоит - 50% оплаты труда...