Скаут «Лестера»: «Мы даже не рассматривали кандидатуру Кверквелии»

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вчера, 16:52

Олег Челемей, скаут «Лестера», отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, прокомментировал заявление Ильи Геркуса о том, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия мог перейти в «Лестер» за 15 миллионов фунтов.

Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера».

Мы не то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов за Кверквелию.

Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы.

Кверквелия вообще не рассматривался.