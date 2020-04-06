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Скаут «Лестера»: «Мы даже не рассматривали кандидатуру Кверквелии»

вчера, 16:52

Олег Челемей, скаут «Лестера», отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, прокомментировал заявление Ильи Геркуса о том, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия мог перейти в «Лестер» за 15 миллионов фунтов.

Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера».

Мы не то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов за Кверквелию.

Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы.

Кверквелия вообще не рассматривался.

Рассматривал ли «Лестер» игроков из РПЛ? Конкретно до переговоров ни с кем не доходило. Сейчас на слуху и на виду, конечно, Алексей Миранчук. Но делать какие-то заявления слишком рано из-за карантина.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:32
Геркусу просто показалось
112910415
112910415
вчера в 17:48
пранкеры шалили с Геркусом !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:44
Просто не договорились на черный нал.
Брулин
Брулин
вчера в 17:40
Могли просто агенты Соломона развести Локомотив на более жирный контракт, через интерес Лестера
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:28
Громкие слова, отвечающий за Германию и тому подобное, он не царь и пуп земли на этом пространстве, грузином могли интересоваться другие скауты лис.
Comdiv
Comdiv
вчера в 17:24
Смешно такое даже читать.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 17:09
Просто очередной раз, когда Геркуса поймали на вранье. Видимо, для этого товарища честность вообще не имеет значения
ошалевший
ошалевший
вчера в 17:08
15 лямов? у нас нет в рпл защитников даже за 10,даже фернандес(нервный попровляйка шевелюры) столько не стоит
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:03
вспоминая про чалова это пустяк))))))))))))))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Летят утки...
Youngberg
Youngberg
вчера в 16:53, ред.
верное решение
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