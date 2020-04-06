Скаут «Лестера»: «Мы даже не рассматривали кандидатуру Кверквелии»

Олег Челемей, скаут «Лестера», отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, прокомментировал заявление Ильи Геркуса о том, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия мог перейти в «Лестер» за 15 миллионов фунтов.
Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы «Лестера».
Мы не то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что «Лестер» предлагал 15 миллионов за Кверквелию.
Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы.
Кверквелия вообще не рассматривался.
Рассматривал ли «Лестер» игроков из РПЛ? Конкретно до переговоров ни с кем не доходило. Сейчас на слуху и на виду, конечно, Алексей Миранчук. Но делать какие-то заявления слишком рано из-за карантина.