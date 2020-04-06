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Дель Боске: «Неймар — сложный человек»

вчера, 18:12

Бывший наставник сборной Испании Висенте дель Боске в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в «Барселону».

Неймар — сложный человек. Для меня он является плохим примером. Но он замечательный футболист. Считаю, что бразилец входит в топ-5 лучших игроков прямо сейчас. Впрочем, он часто симулирует. Также нужно помнить, как Неймар покидал «Барселону» ...

Нужно ли его подписывать? Это должны решать только руководители клубов. Не нужно обращать внимание на мнения других футболистов.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:46
Согласен с Боссом. Действительно как он уходил из клуба ? Уже забили. Он всем гвоздик забил.
112910415
112910415
вчера в 20:55
у этой медали точно две стороны !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:44
Вместе с Месси и Кусаресом будет рвать всех подряд!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Q-J-G
вчера в 18:55
Да, сложный и глупый, но талантливый
И такое бывает.
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:37
Он еще ребенок.
Footbolista
Footbolista
вчера в 18:31, ред.
Q-J-G
Q-J-G ответил pn_c6qvay7_t
вчера в 18:22
Гении всегда со сложными характерами.
ну на гения он определённо не тянет. Гении это интеллектуалы, в первую очередь. талантлив, как футболист-да. но никак не гений
dimagas2
dimagas2 ответил pn_c6qvay7_t
вчера в 18:21
Гении всегда со сложными характерами.
И что гениально выдал петух?Катания по полю?Так это ему в театр)))
pn_c6qvay7_t
pn_c6qvay7_t
вчера в 18:18
Гении всегда со сложными характерами.
shlomo
shlomo
вчера в 18:13
Согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:12
Обычное дело...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:12, ред.
Да, сложный и глупый, но талантливый
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