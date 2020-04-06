Дель Боске: «Неймар — сложный человек»

Бывший наставник сборной Испании в интервью Mundo Deportivo прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в «Барселону».

Неймар — сложный человек. Для меня он является плохим примером. Но он замечательный футболист. Считаю, что бразилец входит в топ-5 лучших игроков прямо сейчас. Впрочем, он часто симулирует. Также нужно помнить, как Неймар покидал «Барселону» ...

Нужно ли его подписывать? Это должны решать только руководители клубов. Не нужно обращать внимание на мнения других футболистов.