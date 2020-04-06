Чеферин: «Не думаю, что „Ливерпуль“ может остаться без титула АПЛ»

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вчера, 19:07

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он не видит варианта, при котором «Ливерпуль» в этом сезоне может остаться без титула АПЛ .

Не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» может остаться без титула. Если чемпионат продолжится, они почти наверняка выиграют английскую Премьер-лигу. Если же сезон не возобновится, нужно будет каким-то образом объявить результаты в каждой лиге.

Ранее Чеферин призвал проводить матчи без зрителей.