ГлавнаяНовости

Чеферин: «Не думаю, что „Ливерпуль“ может остаться без титула АПЛ»

вчера, 19:07

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он не видит варианта, при котором «Ливерпуль» в этом сезоне может остаться без титула АПЛ.

Не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» может остаться без титула. Если чемпионат продолжится, они почти наверняка выиграют английскую Премьер-лигу. Если же сезон не возобновится, нужно будет каким-то образом объявить результаты в каждой лиге.

Ранее Чеферин призвал проводить матчи без зрителей.

Все новости
Мюллер — о контракте: «„Бавария“ — это моя страсть»
Сегодня, 12:26 Комментарии2
«Мы будто спали вместе», — Бербатов о своём лучшем напарнике по атаке
Сегодня, 11:00 Комментарии12
Бабангида: «Если бы Роналду был африканцем, уже давно завершил бы карьеру»
Сегодня, 10:55 Комментарии9
Коммиссо: «Мы собираемся сделать крупнейший спортивный центр в Италии»
Сегодня, 10:39 Комментарии4
«Лацио» начал возвращать приезжих игроков
Сегодня, 10:01 Комментарии3
Кьеза: «„Фиорентина“ — воплощение моей мечты»
Сегодня, 09:55 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Шейх Сити
вчера в 20:56
осталось только решить кто вылетит и кто поднимется в АПЛ? смешно когда говорят про справедливость для ливерпуля но в итоге все сводится к тому что ВСЕ РАВНЫ НО ЕСТЬ РОВНЕЕ!
В случае, если сезон не будет доигран, все команды надо оставить на тех местах, на которых они находились до остановки
Шейх Сити
Шейх Сити
вчера в 20:28
осталось только решить кто вылетит и кто поднимется в АПЛ? смешно когда говорят про справедливость для ливерпуля но в итоге все сводится к тому что ВСЕ РАВНЫ НО ЕСТЬ РОВНЕЕ!
ЮHBА
ЮHBА ответил Виталик ManUtd Rus
вчера в 20:08
Остудил портовые гузла )))
Неа, ваши поджег)
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:45, ред.
Если же сезон не возобновится, нужно будет каким-то образом объявить результаты в каждой лиге.
==========================
Объявите кабинетных чемпионов:)))))))
Потом всю оставшуюся жизнь будут издеваться над кабинетными))))))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 19:25
Остудил портовые гузла )))
shlomo
shlomo
вчера в 19:18
По праву...
SSPZ
SSPZ
вчера в 19:12
Ливерпуль-чемпион в этом сезоне заслуженно. надо надеяться на здравое решение УЕФА
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:09
Не останется.
SSPZ
SSPZ
вчера в 19:08, ред.
согласен, здраво рассуждает
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100