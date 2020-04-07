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Агент Рыжикова: «Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили»

сегодня, 00:15

«Крылья Советов» не планируют продлевать контракт с голкипером Сергеем Рыжиковым. Об этом заявил агент футболиста Алексей Сафонов.

У Рыжикова есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы «добьём» и уйдём. Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют. И разговоров: «Ой, оставьте нас!» не должно быть в принципе. По статистике сезона Сергей – один из лучших. Поэтому я не вижу проблем. Было два варианта: закончить или продолжить. Сергей сказал: «Я ещё не наигрался». И финансы здесь не на первом месте, он хочет играть.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 06:13
В Бешикташ вместо Кариуса.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:48
Почти сорок лет а не наигрался.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:42
играй! главное желание!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:30
И не надо !
Brugzash
Brugzash
сегодня в 00:16
Правильно.
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