Агент Рыжикова: «Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили»

«Крылья Советов» не планируют продлевать контракт с голкипером . Об этом заявил агент футболиста Алексей Сафонов.

У Рыжикова есть варианты продолжения карьеры. Сезон мы «добьём» и уйдём. Не будем бегать и просить, чтобы нас оставили. Сергею звонил генеральный директор клуба Шашков и сказал, что продлевать контракт не планируют. И разговоров: «Ой, оставьте нас!» не должно быть в принципе. По статистике сезона Сергей – один из лучших. Поэтому я не вижу проблем. Было два варианта: закончить или продолжить. Сергей сказал: «Я ещё не наигрался». И финансы здесь не на первом месте, он хочет играть.