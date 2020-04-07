«Соккер.ру» вошел в перечень социально значимых интернет-ресурсов

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сегодня, 12:38

Футбольный сайт «Соккер.ру» вошел в утвержденный Минкомсвязью РФ список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым для всех абонентов, даже оставшихся без средств на счету, будет бесплатным до 1 июля.

В эксперименте по предоставлению бесплатного доступа примут участие крупнейшие российские операторы связи: «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком». Доступ к социально значимым ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться операторами только с домашнего (фиксированного), а не с мобильного интернета.

Бесплатно посещать социально значимые ресурсы смогут пользователи, имеющие действующий договор с оператором, входящим в число участников эксперимента. В то же время абоненты смогут подключаться к сайтам не только через веб-версии, но и через мобильные приложения.

Всего в список социально значимых ресурсов вошел 391 сайт.