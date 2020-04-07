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«Соккер.ру» вошел в перечень социально значимых интернет-ресурсов

сегодня, 12:38

Футбольный сайт «Соккер.ру» вошел в утвержденный Минкомсвязью РФ список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым для всех абонентов, даже оставшихся без средств на счету, будет бесплатным до 1 июля.

В эксперименте по предоставлению бесплатного доступа примут участие крупнейшие российские операторы связи: «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком». Доступ к социально значимым ресурсам в рамках эксперимента будет предоставляться операторами только с домашнего (фиксированного), а не с мобильного интернета.

Бесплатно посещать социально значимые ресурсы смогут пользователи, имеющие действующий договор с оператором, входящим в число участников эксперимента. В то же время абоненты смогут подключаться к сайтам не только через веб-версии, но и через мобильные приложения.

Всего в список социально значимых ресурсов вошел 391 сайт.

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чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 13:19
Молодцы!
Спасибо Степке и его клонам.
makkie
makkie ответил Footbolista
сегодня в 13:17
Пользователи Соккера получается тоже социально значимые...всем шампанского!...
Надеюсь, Кокорин и Мамаев тут не сидят.
Им шампанское не наливать :)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:08
Поздравляю!)
STVA 1
STVA 1 ответил VAN ARM
сегодня в 13:02
вот и доказательство того что сам футбол в принципе то и не нужен)))главное новости вокруг))
Действительно)))
stavr74
stavr74
сегодня в 13:00, ред.
самопиар )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:54
Растем на глазах.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:54
Пользователи Соккера получается тоже социально значимые...всем шампанского!...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:43
вот и доказательство того что сам футбол в принципе то и не нужен)))главное новости вокруг))
VIPded
VIPded
сегодня в 12:40
Наши поздравления редакции!!! Так держать!!!
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