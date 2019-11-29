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Угадай футболиста!

сегодня, 18:51

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   1 / 952
сегодня в 21:53
Ну и самый сложный,но это уже для углубленных экспертов !

spartach n1
spartach n1 ответил Так Себе Аналитик
   1 / 952
сегодня в 21:45
Точно не Максименко, одно можно сказать))
Ну вот ведь,-хороший конкурс,а ты возмущался !
Просто немного недопиленный ))
spartach n1
spartach n1 ответил Footbolista
   1 / 952
сегодня в 21:44
Одна нога должна быть золотая...
Footbolista
Footbolista ответил spartach n1
   9 / 952
сегодня в 21:37
Одна нога должна быть золотая...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил spartach n1
   22 / 952
сегодня в 21:35
Ладно,теперь вопрос посложней !
Точно не Максименко, одно можно сказать))
spartach n1
spartach n1 ответил nikot
   1 / 952
сегодня в 21:34
Летит к Прядкину,жалобу писать!
Ладно,теперь вопрос посложней !

nikot
nikot ответил spartach n1
   401 / 952
сегодня в 21:31
Летит к Прядкину,жалобу писать!
spartach n1
spartach n1 ответил nikot
   1 / 952
сегодня в 21:27
Я знаю этого шлюболиста!!!
nikot
nikot ответил spartach n1
   401 / 952
сегодня в 21:23
Я знаю этого шлюболиста!!!
DXTK
DXTK
   137 / 952
сегодня в 21:08
поле чудес какой то устроили, кто у вас там главный не усатый случайно?! )))))

Ps лучше мне вип продлите, и я буду счастлив. СПС.
spartach n1
spartach n1
   1 / 952
сегодня в 20:53
Соккер рулит !
Че зря ругаетесь ?это же надо додуматься,заходишь по ссылке,там (самоцензура) для любопытных !
Браво ! Ещё больше таких интересных приколов !
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   232 / 952
сегодня в 20:42
В мобильной версии не зайти, в старой версии не зайти. Спасибо. Так и не смог даже посмотреть))
после твоего комментария не стал даже пытаться и тратить свое время))
спасбио
spartach n1
spartach n1
   1 / 952
сегодня в 20:41
Ravshan878
Ravshan878
   26 / 952
сегодня в 20:31
73о !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 952
сегодня в 20:26
В мобильной версии не зайти, в старой версии не зайти. Спасибо. Так и не смог даже посмотреть))
BenderBender
BenderBender ответил Да ладно вам
   69 / 952
сегодня в 20:18
Да. Дело не только в ссылке. Вся моб версия глючит. Ну, это фишка этого ресурса. Вечные косяки и ужасный сайт
Да ладно вам
Да ладно вам ответил BenderBender
   8 / 952
сегодня в 19:15
Аналогично. Двух минут, после перехода по ссылке, хватило чтобы проклясть Соккер. И эта циклическая прокрутка не прекращается ведь. Ни черта сделать не могут по-нормальному.
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