Де Лаурентис одобрил трансфер Азмуна

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вчера, 09:47

«Наполи» этим летом постарается приобрести форварда «Зенита» , пишет Corriere dello Sport.

Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис дал свое согласие на осуществление этой сделки. Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2022 года.