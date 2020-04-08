Де Лаурентис одобрил трансфер Азмуна

«Наполи» этим летом постарается приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна, пишет Corriere dello Sport.
Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис дал свое согласие на осуществление этой сделки. Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2022 года.
Да и небезопасно в коронавирусной Италии, вряд ли Сердар согласится...
Да и небезопасно в коронавирусной Италии, вряд ли Сердар согласится...
Если удастся продать за 18 в условиях кризиса, то можно будет считать что повезло.
Если удастся продать за 18 в условиях кризиса, то можно будет считать что повезло.
Если хочешь, расскажу про каждый случай, если ты конечно не в курсе или в розовых очках.
Если хочешь, расскажу про каждый случай, если ты конечно не в курсе или в розовых очках.
Зачем ты описываешь "московские будни команды"..??
Зачем ты описываешь "московские будни команды"..??
А покупали его за 40 млн. Опять Газпром вокруг пальца провели.
А покупали его за 40 млн. Опять Газпром вокруг пальца провели.
на счёт клише "обезьянник"...
на счёт клише "обезьянник"...