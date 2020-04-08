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Де Лаурентис одобрил трансфер Азмуна

вчера, 09:47

«Наполи» этим летом постарается приобрести форварда «Зенита» Сердара Азмуна, пишет Corriere dello Sport.

Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис дал свое согласие на осуществление этой сделки. Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2022 года.

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Все комментарии
BAIv
BAIv
вчера в 22:13, ред.
Азмуна надо продать, пока желающие есть.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:54
Не плохо, можно продать
Сп62
Сп62 ответил Leningrad 84
вчера в 18:43
18 млн - маловато будет. Да и небезопасно в коронавирусной Италии, вряд ли Сердар согласится...
Может для других клубов достаточно, но для Зенита с его амбициями конечно мало.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 17:35
18 млн - маловато будет.
Да и небезопасно в коронавирусной Италии, вряд ли Сердар согласится...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:57
Группен-руководитель Миллер меньше чем за 30 его не отдаст.Как вариант-бесплатно,в подарок.Но для этого нужна его личная заинтересованность.
viv
viv
вчера в 13:32
Беги Азмунка....беги.
Red blu
Red blu ответил 25процентный клоун
вчера в 13:10
зенит потеряет
Как бы потом не пришлось Миллеру локти кусать.
Red blu
Red blu
вчера в 13:08
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за игрока около 12 миллионов евро.
Если удастся продать за 18 в условиях кризиса, то можно будет считать что повезло.
cska minus
cska minus ответил Jeck Denielse
вчера в 12:21
Сердар не за "Спартак" играет..... Зачем ты описываешь "московские будни команды"..??
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил cska minus
    вчера в 12:08, ред.
    А что не обезьянник? Один стульями дерётся, другой своих же фанатов посылает, третий ведет инстаграмм войны, драки на поле между собой, как это назвать?
    Сердар не за "Спартак" играет.....
    Зачем ты описываешь "московские будни команды"..??
    blitz
    blitz
    вчера в 12:07
    На повышение пойдет в Наполи....
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил За адекватность
    вчера в 12:07
    "Рубин» изначально выставил «Зениту» ценник в 15 млн евро – эта известная сумма, о которой Курбан Бердыев и Рустем Сайманов говорили несколько раз.Но казанцы в переговорах с «Зенитом» пошли на серьезные уступки, и в итоге клубы договорились о сумме компенсации в 10 млн евро двумя траншами." Ну и плюс 20% с будущей перепродажи Как-то так.
    У него всегда конкуренты покупают игроков за 40 лямов. Даже свободных агентов.
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответил Aerobniy
    вчера в 11:58
    Это он про свою конюшню, переоборудованную под обезьян глаголит.
    Это хряк, прикидывающийся конём.
    За адекватность
    За адекватность ответил LOpp
    вчера в 11:25
    Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро. А покупали его за 40 млн. Опять Газпром вокруг пальца провели.
    "Рубин» изначально выставил «Зениту» ценник в 15 млн евро – эта известная сумма, о которой Курбан Бердыев и Рустем Сайманов говорили несколько раз.Но казанцы в переговорах с «Зенитом» пошли на серьезные уступки, и в итоге клубы договорились о сумме компенсации в 10 млн евро двумя траншами." Ну и плюс 20% с будущей перепродажи Как-то так.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
    вчера в 11:02
    Алексеио Де Миллерентис ещё не дал согласие....
    Джек, а кто у вас голы забивать будет? Опять Кутепова толкать будете и выпрашивать пенальти?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:01
    зенит потеряет
    VIPded
    VIPded
    вчера в 10:58
    Маловато денег.
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответил LOpp
    вчера в 10:50
    Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро. А покупали его за 40 млн. Опять Газпром вокруг пальца провели.
    Снова газпром в плюсе!!!!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 10:49
    Трансферная стоимость 25-летнего иранца оценивается в 18 млн евро.


    А покупали его за 40 млн. Опять Газпром вокруг пальца провели.
    cska minus
    cska minus ответил Aerobniy
    вчера в 10:45
    Это он про свою конюшню, переоборудованную под обезьян глаголит.
      cska minus
      cska minus ответил Jeck Denielse
      вчера в 10:44
      по-подробней.... на счёт клише "обезьянник"...
      А что не обезьянник? Один стульями дерётся, другой своих же фанатов посылает, третий ведет инстаграмм войны, драки на поле между собой, как это назвать?
      Aerobniy
      Aerobniy ответил Jeck Denielse
      вчера в 10:26
      по-подробней.... на счёт клише "обезьянник"...
      Это он про свою конюшню, переоборудованную под обезьян глаголит.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил cska minus
      вчера в 10:13, ред.
      Азмун, беги из этого обезьянника в Италию.
      по-подробней....
      на счёт клише "обезьянник"...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 10:12
      Алексеио Де Миллерентис ещё не дал согласие....
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:01
      Пускай одобрямщик готовит баблишко. Вчера видел в инете сумму в 35 евролямов...
      BenderBender
      BenderBender
      вчера в 09:55
      А зюба?!
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 09:54
      уходить нужно но не на дно же))
      cska minus
      cska minus
      вчера в 09:49
      Азмун, беги из этого обезьянника в Италию.
      x5dbftwczp_6
      x5dbftwczp_6
      вчера в 09:48
      Хорошо.
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