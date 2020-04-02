РПЛ запускает онлайн-турнир по киберспорту

Первый онлайн-турнир с участием клубов РПЛ пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Лиги.
Команды представят лучшие игроки Киберлиги 2019 и 2020 годов.
Киберспортсмены сыграют в eFootball PES 2020 удалённо в формате 1x1.
Ранее стало известно, что Бундеслига организует турнир по FIFA 20 для игроков и сотрудников клубов.
А сколько команд будет представлено?
А кубок тоже будет проводиться?
А трансляции будут на премьере или общедоступными?
А сколько команд будет представлено?
А кубок тоже будет проводиться?
А трансляции будут на премьере или общедоступными?