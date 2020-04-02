РПЛ запускает онлайн-турнир по киберспорту

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сегодня, 16:24

Первый онлайн-турнир с участием клубов РПЛ пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Лиги.

Команды представят лучшие игроки Киберлиги 2019 и 2020 годов.

Киберспортсмены сыграют в eFootball PES 2020 удалённо в формате 1x1.

🎮 Российская Премьер-Лига запускает онлайн-турниры КиберЛига Pro Series!



🗓 Первый турнир среди клубов РПЛ пройдёт 4-5 апреля. Команды представят лучшие игроки Киберлиги 2019 и 2020



🛋 Киберспортсмены сыграют в eFootball PES 2020 удалённо в формате 1x1#КиберЛигаProSeries pic.twitter.com/Itnkc5nCb4 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 2, 2020