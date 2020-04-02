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РПЛ запускает онлайн-турнир по киберспорту

сегодня, 16:24

Первый онлайн-турнир с участием клубов РПЛ пройдет с 4 по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Лиги.

Команды представят лучшие игроки Киберлиги 2019 и 2020 годов.

Киберспортсмены сыграют в eFootball PES 2020 удалённо в формате 1x1.

Ранее стало известно, что Бундеслига организует турнир по FIFA 20 для игроков и сотрудников клубов.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 17:43
Цирк...(((
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 16:51
Значит вчерашнее дерби-это реклама НОВОГО турнира РПЛ????

А сколько команд будет представлено?

А кубок тоже будет проводиться?

А трансляции будут на премьере или общедоступными?
drug01
drug01
сегодня в 16:41
Это интересно!!!!!
beefs
beefs
сегодня в 16:38
это новый вид спорта для современной молодежи, лежа на диване дома можно стать олимпийским чемпионом...
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