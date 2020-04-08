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Матчи кибертурнира РПЛ за два дня набрали почти 900 тыс. просмотров

вчера, 13:48

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов сообщил, что матчи первого кибертурнира в футбольном симуляторе eFootball PES 2020 за два дня в социальных сетях набрали 875 тыс. просмотров.

Первый из серии кибертурниров оцениваем в целом очень положительно, он получился по-настоящему интересным и содержательным. Мы мобилизовались и организовали все в кратчайшие сроки. Соревнования поддержали все клубы РПЛ, а игроки, представляющие виртуальные команды, сильнейшие в России в дисциплине Pro Evolution Soccer.

В это непростое время мы дали болельщикам и аудитории футбола хоть какие-то живые эмоции и контент. Порадовали медиапоказатели, общая аудитория трансляций была значительной для этого вида спорта — суммарно на всех площадках за два дня трансляции собрали 875 тысяч просмотров. Под турнир мы запустили новый канал РПЛ на платформе Twitch, который тут же показал хороший рост по аудитории.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:38
смотреть такое-все равно что резиновую бабу...
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:45
С этим принудительным изолированием и безделием, как бы (не дай бог) не подсадили бы народ на какую-нибудь позорную бузятину-тарасятину, типа "дома 2".
VAN ARM
VAN ARM ответил viv
вчера в 14:05
Больше то и смотреть нечего.....
так и чемпионат заменят совсем)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:04
лучше пересмотреть великие матчи))
viv
viv
вчера в 13:56
Больше то и смотреть нечего.....
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:49
Ух ты
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