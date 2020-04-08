Матчи кибертурнира РПЛ за два дня набрали почти 900 тыс. просмотров

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов сообщил, что матчи первого кибертурнира в футбольном симуляторе eFootball PES 2020 за два дня в социальных сетях набрали 875 тыс. просмотров.

Первый из серии кибертурниров оцениваем в целом очень положительно, он получился по-настоящему интересным и содержательным. Мы мобилизовались и организовали все в кратчайшие сроки. Соревнования поддержали все клубы РПЛ , а игроки, представляющие виртуальные команды, сильнейшие в России в дисциплине Pro Evolution Soccer.