Матчи кибертурнира РПЛ за два дня набрали почти 900 тыс. просмотров

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов сообщил, что матчи первого кибертурнира в футбольном симуляторе eFootball PES 2020 за два дня в социальных сетях набрали 875 тыс. просмотров.
Первый из серии кибертурниров оцениваем в целом очень положительно, он получился по-настоящему интересным и содержательным. Мы мобилизовались и организовали все в кратчайшие сроки. Соревнования поддержали все клубы РПЛ, а игроки, представляющие виртуальные команды, сильнейшие в России в дисциплине Pro Evolution Soccer.
В это непростое время мы дали болельщикам и аудитории футбола хоть какие-то живые эмоции и контент. Порадовали медиапоказатели, общая аудитория трансляций была значительной для этого вида спорта — суммарно на всех площадках за два дня трансляции собрали 875 тысяч просмотров. Под турнир мы запустили новый канал РПЛ на платформе Twitch, который тут же показал хороший рост по аудитории.