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Асхабадзе: «Лучший тренер для „Спартака“ — Карпин или Черчесов»

вчера, 13:59

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о том, кто в данный момент является лучшим тренером для московской команды.

Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он еще сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи.

На данный момент лучший тренер для «Спартака» — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб.

Напомним, недавно Асхабадзе был назначен новым генеральным директором «Факела».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Сергей Саныч
вчера в 20:13
Массимо Иваныч,совсем тебя этот Рома джан не уважает,слушай. И машину отнял,и права,и память.
А за что его помнить? Чемпионство имени СИМОНЯНА, разве что в памяти осталось 0:7.
Палыч82
Палыч82 ответил Caniggia
вчера в 19:59
Заберите усатое чучело с его антифутболом из сборной, а в сборную надо ставить того же Карпина! Тогда хоть появится шанс посмотреть в этой жизни на играющую сборную, как когда-то при Романцеве или Хиддинке на Евро 08.
Вероятно, именно с усатым, как бы мне он был мне не по душе, и с его антифутболом у этой сборной есть хоть какие-то результаты. Все таки при Хиддинке и уж тем более при Романцеве мастерства у игроков было поболее,а сейчас даже до уровня условных Каряки и Семшова ни один не дотягивает
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 17:10
а им вообще тренер нужен ?!?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 16:36
Массимо Иваныч,совсем тебя этот Рома джан не уважает,слушай.
И машину отнял,и права,и память.
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 16:08
Из наших,Карпин-самый подходящий вариант....Приносил пользу Спартаку и сборной в качестве футболиста,приносил пользу Спартаку в качестве тренера.Жизнь показала,что его сменили напрасно...
Izmar
Izmar
вчера в 15:44
Спартаку кого ни дай, всяк в пердив стремится.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:46
хорошо про романцева не вспомнил)))
shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Спорное высказывание...
Izmar
Izmar
вчера в 14:43
Асхабадзе это вообще кто?
viv
viv
вчера в 14:41, ред.
Помним как после 1:5 от ЦСКА Черчесова Леня Киевский попросил из клуба, а Карпина вообще назвал сбитым летчиком.

Леонид Федун: Карпин – «сбитый летчик», который не дает результата.
Трубадур
Трубадур
вчера в 14:40
Лучше Тедески не найти.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:38
Наверное он прав.
blitz
blitz
вчера в 14:38
Да был уже в спартаке и Карпин и Черчесов...

0 - трофеев, 0- титулов , всего полный 0
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:13
Заберите усатое чучело с его антифутболом из сборной, а в сборную надо ставить того же Карпина! Тогда хоть появится шанс посмотреть в этой жизни на играющую сборную, как когда-то при Романцеве или Хиддинке на Евро 08.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 14:10
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:04, ред.
    Да, согласен...
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