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Орещук: «Чемпионат можно доиграть в Краснодаре»

вчера, 16:05

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ.

Доиграть чемпионат в Краснодаре? Неплохая идея. Почему нет? Тем более что вся инфраструктура с чемпионата мира там осталась. Да можно все команды заселить на базу «Краснодара». Думаю, Сергей Николаевич не будет против. Сколько там полей?

Поля убьют? Перестаньте. За два месяца без футбола корневая система станет настолько жесткой, что не убить. Тем более, в июне и июле. Трава будет чуть-чуть суховата, как раз поле не будет плыть, как когда оно убивается по весне и по поздней осени.

Надо поговорить с Галицким. Несколько клубов легко заселить на его шикарной базе. Там 16 или 18 полей. Каждому по полю раздать можно. Плюс есть Майкоп, Новороссийск, Анапа, Геленджик и Сочи. Еще есть база «Кубани», стадион «Кубань». Поэтому легко можно провести чемпионат в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что РПЛ могут возобновить в 20-х числах июля.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил SHMEL
вчера в 20:25
И почему, объясни пожалуйста.
Пандемия же,)
SHMEL
SHMEL ответил mortid
вчера в 20:13
Москвичей сегодня везде шарахаются :D
И почему, объясни пожалуйста.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:08
Большей глупости не слышал:))))
cska1948
cska1948
вчера в 18:37
Чемпионат для галочки можно провести где угодно! Хоть в Антарктиде!
mortid
mortid ответил SHMEL
вчера в 18:24
Уж тогда проще в Москве, тут полей больше. А играть на одно поле 16-ти командам это утопия.
Москвичей сегодня везде шарахаются :D
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:36
Чтобы доигрывать чемпионат, должно быть решение РФС, а им добро сверху. Если такое решение будет, значит можно играть везде, либо со зрителями, либо без зрителей, как уж решат.. ФНЛ и ПФЛ тоже в Краснодарском крае доиграть? Время терпит, и время покажет, но все что-то пытаются придумать. Как всегда личное субъективное мнение.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:05
Нашли козла отпушения.
holms918
holms918
вчера в 17:00
Доигрывайте на юге.
shlomo
shlomo
вчера в 16:50
Оригинально...ничего не скажешь
Храневец
Храневец
вчера в 16:48
ЛУЧШЕ НА АЛТАЕ ТУВЕ НАО И ЧУКОТКЕ . ТАМ ВИРУСА ЕЩЕ НЕТ ! И ПРОПАГАНДА ФУТБОЛА
112910415
112910415
вчера в 16:43
хорошо, годится
Comdiv
Comdiv
вчера в 16:40
Тогда уж лучше в Сочи, там и море есть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:39
Вполне разумная вещь.
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:39
Уж тогда проще в Москве, тут полей больше. А играть на одно поле 16-ти командам это утопия.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
Не возможно проводить чемпионат в одном городе.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 16:24
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3) Предлагаю поменять отношения к юзерам со стороны модераторов;
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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:21
А чего не на Кипре???
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:20
А что, в Питере, Ростове и Москве, типа, не будет готов газон? Почему нельзя доиграть каждому на своих полях?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:12, ред.
фантазёр))) базы и полей не хватит )))
VIPded
VIPded
вчера в 16:11
Как вариант годится...
drug01
drug01
вчера в 16:09
Отличное предложение !!!!!
drug01
drug01
вчера в 16:05
да!
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