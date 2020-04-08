Орещук: «Чемпионат можно доиграть в Краснодаре»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» поделился мнением о возможном возобновлении РПЛ .

Доиграть чемпионат в Краснодаре? Неплохая идея. Почему нет? Тем более что вся инфраструктура с чемпионата мира там осталась. Да можно все команды заселить на базу «Краснодара». Думаю, Сергей Николаевич не будет против. Сколько там полей?

Поля убьют? Перестаньте. За два месяца без футбола корневая система станет настолько жесткой, что не убить. Тем более, в июне и июле. Трава будет чуть-чуть суховата, как раз поле не будет плыть, как когда оно убивается по весне и по поздней осени.

Надо поговорить с Галицким. Несколько клубов легко заселить на его шикарной базе. Там 16 или 18 полей. Каждому по полю раздать можно. Плюс есть Майкоп, Новороссийск, Анапа, Геленджик и Сочи. Еще есть база «Кубани», стадион «Кубань». Поэтому легко можно провести чемпионат в Краснодарском крае.