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Евсеев: «Йокич — наш оплот обороны»

вчера, 13:04

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев похвалил защитника команды Бояна Йокича.

Задали вопрос про Бояна Йокича. Еще одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти сто матчей.

А если серьезно, Йокич — наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть еще не один год. Очень мощный, быстрый, надежный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.

У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. Мне как тренеру приятно с ним работать еще и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:32
танк уфы)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:04, ред.
Правильно! Мастерство не пропьешь!!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:04
Согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
Отлично!
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