Евсеев: «Йокич — наш оплот обороны»

Наставник «Уфы» похвалил защитника команды .

Задали вопрос про Бояна Йокича. Еще одного нашего капитана. Не знаю, какие вопросы могут быть к игроку, сыгравшему за сборную Словении почти сто матчей.

А если серьезно, Йокич — наш оплот обороны. Ему 33, но на высоком уровне он будет играть еще не один год. Очень мощный, быстрый, надежный защитник. Способный сыграть и в центре обороны.

У Бояна светлая голова, он отлично понимает игру. Не случайно играл в Испании, Италии, Франции, Англии. Мне как тренеру приятно с ним работать еще и потому, что Йокич очень внимательно слушает и понимает установку.