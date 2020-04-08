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Асхабадзе: «Я за отмену лимита в РПЛ»

вчера, 14:08

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался за отмену лимита на легионеров. 

Летом в РПЛ сменится лимит: вместо шести легионеров на поле клубы смогут включать максимум восемь иностранцев в заявку. Вариант «8+17» мы в «Спартаке» озвучили еще несколько лет назад. Сейчас к нему в итоге подошли. Но вообще я за отмену лимита. Искусственные условия, созданные для российских игроков, не ведут ни к чему хорошему. Футболисты должны пробиваться сами, как это было в Советском Союзе или в первое постсоветское десятилетие. Карпин, Мостовой без помощи парникового эффекта заявляли о себе и потом уезжали за рубеж. Если завтра вам скажут, что за удвоенную зарплату вы работаете на свою организацию в течение ближайших десяти лет и вас никто не вправе уволить, психологически вы дадите слабину. Сто процентов! Не важно, хороший вы человек или плохой. Таков менталитет.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Разговоры про то, что луче отменить лимит или нет, это как разговоры про то, какой сезон лучше "весна-осень" или "осень-весна". Ну поменяли весну на осень и что это дала, в качестве игры, нашему футболу? Вот так же и с лимитом.
cska1948
cska1948
вчера в 18:50
А ФНЛ тоже созданы искусственные условия для футболистов с российским паспортом? Там что, тоже миллионные зарплаты у паспортистов? Вроде нет, так почему игроки из ФНЛ не наступают на пятки паспортистам из ПЛ? Если уж говорить о российском менталитете, то в нем не заложен, за очень редким исключением, талант к игре под названием ФУТБОЛ. Отменяйте, не отменяйте лимит, РЕЗУЛЬТАТ будет прежним!
beefs
beefs
вчера в 14:48
кому оно нужно твое мнение
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:43
кому интересно мнение никого)))))))))))
Lazurny
Lazurny
вчера в 14:38
Сначала свиней развалил, теперь свое мнение высказывает.
blitz
blitz
вчера в 14:35
Давно пора отменять....
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:21
Кому интересно мнение грузина.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:21
Легионеры дешевле обходятся.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 14:09
Варяги атакуют
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