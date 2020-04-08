Асхабадзе: «Я за отмену лимита в РПЛ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался за отмену лимита на легионеров.

Летом в РПЛ сменится лимит: вместо шести легионеров на поле клубы смогут включать максимум восемь иностранцев в заявку. Вариант «8+17» мы в «Спартаке» озвучили еще несколько лет назад. Сейчас к нему в итоге подошли. Но вообще я за отмену лимита. Искусственные условия, созданные для российских игроков, не ведут ни к чему хорошему. Футболисты должны пробиваться сами, как это было в Советском Союзе или в первое постсоветское десятилетие. Карпин, Мостовой без помощи парникового эффекта заявляли о себе и потом уезжали за рубеж. Если завтра вам скажут, что за удвоенную зарплату вы работаете на свою организацию в течение ближайших десяти лет и вас никто не вправе уволить, психологически вы дадите слабину. Сто процентов! Не важно, хороший вы человек или плохой. Таков менталитет.