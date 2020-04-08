Станислав Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

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вчера, 19:08

Главный тренер национальной сборной России на своей странице в соцсети Инстаграм опубликовал фотографию в спортивном костюме с символикой СССР .

Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза.

Ранее Черчесов обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.