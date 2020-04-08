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Станислав Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

вчера, 19:08

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов на своей странице в соцсети Инстаграм опубликовал фотографию в спортивном костюме с символикой СССР.

Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза!!!✊️✊️✊️

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Ранее Черчесов обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответил ZjzoRe
сегодня в 01:02
нет таких преступлений, которые совершила российская власть и которые можно было бы поставить хотя бы в один ряд со следующими преступлениями власти советской: убийство тысяч священников; геноцид нескольких классов населения; национальные чистки; раскулачивание; Большой террор; создание трудовых лагерей; жестокое подавление восстаний, бунтов и выступлений рабочих; уничтожение экологии; строительство заводов с вредным производством прямо в населенных пунктах; обрекание людей на нищету; война с Финляндией; война с Польшей; репрессии против членов семьи преступников; смертная казнь в отношении несовершеннолетних; закон о трех колосках; репрессии ученых и создание шарашек; депортация народов; лишение крестьян паспортов; трудодни в колхозах; замалчивание аварии на заводе Маяк; замалчивание аварии на ЧАЭС; война в Афганистане; раздел спорных территорий, провоцирующий межнациональные конфликты (Карабах, Крым, Донбасс, Приднестровье, Ингушетия). как видите, я говорю КОНКРЕТНЫЕ вещи, каждое из этих действий - явное преступление против человечества, каждое из этих преступлений перечеркивает ЛЮБЫЕ достижения
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Палыч82
    вчера в 22:29
    Имею пример большого количества людей, в том числе и себя, живших при Союзе. Было неидеально, но в разы счастливее и справедливее
    личный опыт он на то и личный, что помнится хорошее, а плохое, тем более государственное, быстро вымывается из памяти. Современные пожилые американцы тоже наверняка скучают по временам Холодной войне: ведь все было так свободно, хиппи, восьмидесятые, Калифорния. Но они не помнят ни сегрегации, ни полицейского произвола, ни десятков войн, ни жестоких медицинских экспериментов на людях.

    крепостные крестьяне после 1861 года скучали по крепостному праву, тоже говорили, что при барине-то оно и лучше было, и понятнее, и проще, и справедливый он был, барин

    и как видите, ваши аргументы, это не факты, а просто общие слова, тем более, неверные. Была ли справедливость в СССР? Нет. Были привилегированные классы, была пятая графа, была несправедливость в отношении инакомыслящих и потомков репресированных, были разные уровни снабжения городов, был ужасающий ментовский беспредел, были и голодные бунты, которые подавляли танками - Новочеркасск, как самый яркий пример.

    про счастье - то же самое, что и духовность, итог пропаганды. Мы мол бедные, зато счастливые. Мы нищие, зато самые духовные. Вот только счастье - это, в том числе, возможность читать и смотреть то, что хочешь; возможность поехать куда хочешь; возможность жить там, где хочешь. Возможность купить то, что хочешь, в конце концов, а не то, что получилось добыть.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 21:48
    В СССР было что-то настоящее..
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:46, ред.
    Видимо я до конца жизни буду наблюдать одно и то же и у власти страны и у власти команды.
    Палыч82
    Палыч82 ответил ZjzoRe
    вчера в 21:44
    вот именно, минусы в СССР в миллион раз существеннее плюсов, слава Богу, что этот режим канул в Лету.
    Имею пример большого количества людей, в том числе и себя, живших при Союзе. Было неидеально, но в разы счастливее и справедливее
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Caniggia
    вчера в 21:28
    Чудовищные преступления и издевательства со своим народом в современной России не встанут и близко в один ряд с советским режимом и статусом гражданина СССР, имеющего хоть какую-то стабильность, социальную защищенность и бесплатную медицину и образование.
    нет таких преступлений, которые совершила российская власть и которые можно было бы поставить хотя бы в один ряд со следующими преступлениями власти советской: убийство тысяч священников; геноцид нескольких классов населения; национальные чистки; раскулачивание; Большой террор; создание трудовых лагерей; жестокое подавление восстаний, бунтов и выступлений рабочих; уничтожение экологии; строительство заводов с вредным производством прямо в населенных пунктах; обрекание людей на нищету; война с Финляндией; война с Польшей; репрессии против членов семьи преступников; смертная казнь в отношении несовершеннолетних; закон о трех колосках; репрессии ученых и создание шарашек; депортация народов; лишение крестьян паспортов; трудодни в колхозах; замалчивание аварии на заводе Маяк; замалчивание аварии на ЧАЭС; война в Афганистане; раздел спорных территорий, провоцирующий межнациональные конфликты (Карабах, Крым, Донбасс, Приднестровье, Ингушетия).

    как видите, я говорю КОНКРЕТНЫЕ вещи, каждое из этих действий - явное преступление против человечества, каждое из этих преступлений перечеркивает ЛЮБЫЕ достижения
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Палыч82
    вчера в 21:20
    Слишком толсто. Минусы есть везде, важно соотношение положительного и отрицательного
    вот именно, минусы в СССР в миллион раз существеннее плюсов, слава Богу, что этот режим канул в Лету.
    Aerobniy
    Aerobniy
    вчера в 21:20
    Черчесов его задавит тарасовским навозом.
    Caniggia
    Caniggia ответил ZjzoRe
    вчера в 21:10
    никто СССР не уважал... да и за что уважать? За наглую несменяемую власть, репрессии, бесправное население, тотальную нищету, уничтоженную экологию, военные авантюры, маниакальное желание во всех видеть врагов, пропаганду, повальное пьянство, высочайший уровень преступности, постоянное воровство технологий? нужно понимать, что всё то, что вы не любите в России, было в СССР в десятикратно большем масштабе
    Чудовищные преступления и издевательства со своим народом в современной России не встанут и близко в один ряд с советским режимом и статусом гражданина СССР, имеющего хоть какую-то стабильность, социальную защищенность и бесплатную медицину и образование.
    Палыч82
    Палыч82 ответил ZjzoRe
    вчера в 21:06
    никто СССР не уважал... да и за что уважать? За наглую несменяемую власть, репрессии, бесправное население, тотальную нищету, уничтоженную экологию, военные авантюры, маниакальное желание во всех видеть врагов, пропаганду, повальное пьянство, высочайший уровень преступности, постоянное воровство технологий? нужно понимать, что всё то, что вы не любите в России, было в СССР в десятикратно большем масштабе
    Слишком толсто. Минусы есть везде, важно соотношение положительного и отрицательного
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Caniggia
    вчера в 20:51
    СССР был великой страной, которую весь мир боялся и уважал. А теперь над нами только все смеются и ненавидят и даже сочувствуют простым и нищим россиянам.
    никто СССР не уважал... да и за что уважать? За наглую несменяемую власть, репрессии, бесправное население, тотальную нищету, уничтоженную экологию, военные авантюры, маниакальное желание во всех видеть врагов, пропаганду, повальное пьянство, высочайший уровень преступности, постоянное воровство технологий?

    нужно понимать, что всё то, что вы не любите в России, было в СССР в десятикратно большем масштабе
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    вчера в 20:46
    ага, завалим коронавирус трупами, советский союз весь только так умел побеждать

    Финляндия 1939 - задавили мясом, понеся чудовищные потери

    Германия 1945 - без комментариев, по данным Госстата больше 40 миллионов погибших

    строительство каналов в 20-е 30-е - десятки тысяч людей, замученных в лагерных стройках (Беломорканал, Мосводоканал на костях людей стоят)

    успехи в космосе - ценой тысяч людей, загнанных в лагеря-шарашки

    победа в Чернобыле - сотни тысяч пострадавших из-за медленной реакции властей

    были и другие победы - над хищениями госсобственности (тысячи расстрелянных по закону о трех колосках), над радиационным заражением в Челябинской области (сотни подхвативших рад заражение ДЕТЕЙ), над родственниками репрессированных (единственная в мире страна, официально наказывавшая за преступления членов семьи - тысячи женщин в лагерях по статье ЧСИР)

    значит, плохи наши дела...
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:46
    Америкосы тоже наверное говорили, короновирус победим, мы же выросли на терминаторе и рэмбо
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:40
    СССР был великой страной, которую весь мир боялся и уважал. А теперь над нами только все смеются и ненавидят и даже сочувствуют простым и нищим россиянам.
    ZaZizu
    ZaZizu
    вчера в 20:34
    ещё один космонавт!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:31
    Хороший рецепт
    112910415
    112910415
    вчера в 20:20
    как говорится -
    где наша не пропадала !
    ( финальную фразу не буду писать )
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 20:05
    Ого о чём капиталист вдруг вспомнил!
    galem72
    galem72
    вчера в 20:01
    Ещё один номинант на премию Дарвина. Теперь "корона" будет избирателен и хозяину майки "советы" в лёгкие не полезет...
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 19:55, ред.
    Кончились патроны...
    ты же коммунист...
    и вновь застрочил пулемет...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    вчера в 19:53, ред.
    И кому- то это нравится.....рвота
    ziborock
    ziborock
    вчера в 19:52
    Уже 2 "поколения айфонов" выросло! Не те уже люди, без стержня!
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 19:25
    Вот и усач вспомнил, что он родом из Советского Союза.
    viv
    viv
    вчера в 19:23
    Надо.......
    VIPded
    VIPded
    вчера в 19:20
    А либералы выживут?)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 19:16
    советские то победят!!но как же с остальными быть?))
    blitz
    blitz
    вчера в 19:13
    Ха, а кто бы сомневался!
    BenderBender
    BenderBender
    вчера в 19:09
    А усатый тупее, чем я думал.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:08
    Да же не вопрос
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:08, ред.
    Что да, то да)
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