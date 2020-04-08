Станислав Черчесов: «Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза»

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов на своей странице в соцсети Инстаграм опубликовал фотографию в спортивном костюме с символикой СССР.
Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза.
Ранее Черчесов обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.
Дерзай.
Дерзай.
крепостные крестьяне после 1861 года скучали по крепостному праву, тоже говорили, что при барине-то оно и лучше было, и понятнее, и проще, и справедливый он был, барин
и как видите, ваши аргументы, это не факты, а просто общие слова, тем более, неверные. Была ли справедливость в СССР? Нет. Были привилегированные классы, была пятая графа, была несправедливость в отношении инакомыслящих и потомков репресированных, были разные уровни снабжения городов, был ужасающий ментовский беспредел, были и голодные бунты, которые подавляли танками - Новочеркасск, как самый яркий пример.
про счастье - то же самое, что и духовность, итог пропаганды. Мы мол бедные, зато счастливые. Мы нищие, зато самые духовные. Вот только счастье - это, в том числе, возможность читать и смотреть то, что хочешь; возможность поехать куда хочешь; возможность жить там, где хочешь. Возможность купить то, что хочешь, в конце концов, а не то, что получилось добыть.
крепостные крестьяне после 1861 года скучали по крепостному праву, тоже говорили, что при барине-то оно и лучше было, и понятнее, и проще, и справедливый он был, барин
и как видите, ваши аргументы, это не факты, а просто общие слова, тем более, неверные. Была ли справедливость в СССР? Нет. Были привилегированные классы, была пятая графа, была несправедливость в отношении инакомыслящих и потомков репресированных, были разные уровни снабжения городов, был ужасающий ментовский беспредел, были и голодные бунты, которые подавляли танками - Новочеркасск, как самый яркий пример.
про счастье - то же самое, что и духовность, итог пропаганды. Мы мол бедные, зато счастливые. Мы нищие, зато самые духовные. Вот только счастье - это, в том числе, возможность читать и смотреть то, что хочешь; возможность поехать куда хочешь; возможность жить там, где хочешь. Возможность купить то, что хочешь, в конце концов, а не то, что получилось добыть.
как видите, я говорю КОНКРЕТНЫЕ вещи, каждое из этих действий - явное преступление против человечества, каждое из этих преступлений перечеркивает ЛЮБЫЕ достижения
как видите, я говорю КОНКРЕТНЫЕ вещи, каждое из этих действий - явное преступление против человечества, каждое из этих преступлений перечеркивает ЛЮБЫЕ достижения
нужно понимать, что всё то, что вы не любите в России, было в СССР в десятикратно большем масштабе
нужно понимать, что всё то, что вы не любите в России, было в СССР в десятикратно большем масштабе
Финляндия 1939 - задавили мясом, понеся чудовищные потери
Германия 1945 - без комментариев, по данным Госстата больше 40 миллионов погибших
строительство каналов в 20-е 30-е - десятки тысяч людей, замученных в лагерных стройках (Беломорканал, Мосводоканал на костях людей стоят)
успехи в космосе - ценой тысяч людей, загнанных в лагеря-шарашки
победа в Чернобыле - сотни тысяч пострадавших из-за медленной реакции властей
были и другие победы - над хищениями госсобственности (тысячи расстрелянных по закону о трех колосках), над радиационным заражением в Челябинской области (сотни подхвативших рад заражение ДЕТЕЙ), над родственниками репрессированных (единственная в мире страна, официально наказывавшая за преступления членов семьи - тысячи женщин в лагерях по статье ЧСИР)
значит, плохи наши дела...
Финляндия 1939 - задавили мясом, понеся чудовищные потери
Германия 1945 - без комментариев, по данным Госстата больше 40 миллионов погибших
строительство каналов в 20-е 30-е - десятки тысяч людей, замученных в лагерных стройках (Беломорканал, Мосводоканал на костях людей стоят)
успехи в космосе - ценой тысяч людей, загнанных в лагеря-шарашки
победа в Чернобыле - сотни тысяч пострадавших из-за медленной реакции властей
были и другие победы - над хищениями госсобственности (тысячи расстрелянных по закону о трех колосках), над радиационным заражением в Челябинской области (сотни подхвативших рад заражение ДЕТЕЙ), над родственниками репрессированных (единственная в мире страна, официально наказывавшая за преступления членов семьи - тысячи женщин в лагерях по статье ЧСИР)
значит, плохи наши дела...
где наша не пропадала !
( финальную фразу не буду писать )
где наша не пропадала !
( финальную фразу не буду писать )
ты же коммунист...
и вновь застрочил пулемет...
ты же коммунист...
и вновь застрочил пулемет...