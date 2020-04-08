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«Шальке» предложил «Наполи» € 25 млн за Милика

вчера, 20:27

«Шальке» вступил в борьбу за форварда «Наполи» Аркадиуша Милика. Гельзенкирхенцы предложили 25 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Отмечается, что «Наполи» хочет получить за Милика 35 миллионов евро. При этом запросы неаполитанцев уменьшились – изначально клуб намеревался выручить 40 миллионов благодаря трансферу нападающего.

По данным СМИ, в приобретении Милика также заинтересованы английские клубы. Сообщалось, что на форварда претендуют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:14
думаю на 30 сойдутся))
beefs
beefs
вчера в 20:28
победит сильнейший
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
Не кисло
SSPZ
SSPZ
вчера в 20:28, ред.
хорошая цена.
drug01
drug01
вчера в 20:28
хорошо
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