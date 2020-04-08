«Шальке» предложил «Наполи» € 25 млн за Милика

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вчера, 20:27

«Шальке» вступил в борьбу за форварда «Наполи» . Гельзенкирхенцы предложили 25 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Отмечается, что «Наполи» хочет получить за Милика 35 миллионов евро. При этом запросы неаполитанцев уменьшились – изначально клуб намеревался выручить 40 миллионов благодаря трансферу нападающего.