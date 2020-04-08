«Барселона» отказалась от Виллиана из-за его требований по зарплате

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вчера, 19:43

«Барселона» отказалась от возможности подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в ближайшее трансферное окно.

По завершении нынешнего сезона игрок станет свободным агентом. Агент Виллиана уже ищет ему новый клуб, он предложил услуги полузащитника «Барселоне». Каталонцы отказались от перехода игрока, поскольку тот запросил большую зарплату. Кроме того, «Барса» хочет усилиться более молодыми футболистами, пишет источник со ссылкой на испанское издание Sport.