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«Барселона» отказалась от Виллиана из-за его требований по зарплате

вчера, 19:43

«Барселона» отказалась от возможности подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в ближайшее трансферное окно.

По завершении нынешнего сезона игрок станет свободным агентом. Агент Виллиана уже ищет ему новый клуб, он предложил услуги полузащитника «Барселоне». Каталонцы отказались от перехода игрока, поскольку тот запросил большую зарплату. Кроме того, «Барса» хочет усилиться более молодыми футболистами, пишет источник со ссылкой на испанское издание Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Виллиан хочет продолжить карьеру в АПЛ.  

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
сегодня в 00:48
Парень оборзел.
112910415
112910415
вчера в 20:33
упустил парень шанс
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:29
Зачем он им...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:19
Правильно. Старички не нужны.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 20:18
Кто кому хуже сделает?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:02
что то не верится в подобную чушь!)))
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:57
Много просишь - мало получишь.
ДСА
ДСА
вчера в 19:53
Все деньги на Месси уходят.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:44
Ну как так.
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