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«Реал» объявил о сокращении зарплат

вчера, 20:37

«Реал», как и ожидалось, объявил о снижении зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.

На сокращение окладов согласились все футболисты и баскетболисты «сливочных», а также руководство клуба.

В зависимости от судьбы оставшейся части сезона зарплаты будет снижены на 10-20%.

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ДСА
ДСА
сегодня в 01:06
Отдали по чуть-чуть.
Стеллс
Стеллс
вчера в 22:56
Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
— Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею.
BarSlona
BarSlona
вчера в 22:52
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 22:42
    Слабо отказаться от 70%? Нет, величие не позволяет, жадные.
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 21:52
    Это по божески,не то что барсуки - шкуродёры!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:13
    будут копить на задумки зидана)))
    Artuom
    Artuom
    вчера в 21:02
    Вцепились в деньги... Ну-ну, будут вам новые Мбаппе с Холандами...
    SuperGobb
    SuperGobb
    вчера в 21:01
    То есть только в клубе? Значит судьи не пострадали. Аха-ха)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:38
    Логично...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:38
    Молодцы
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