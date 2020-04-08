«Реал» объявил о сокращении зарплат

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вчера, 20:37

«Реал», как и ожидалось, объявил о снижении зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.

На сокращение окладов согласились все футболисты и баскетболисты «сливочных», а также руководство клуба.

В зависимости от судьбы оставшейся части сезона зарплаты будет снижены на 10-20%.