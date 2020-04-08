«Реал» объявил о сокращении зарплат

«Реал», как и ожидалось, объявил о снижении зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.
На сокращение окладов согласились все футболисты и баскетболисты «сливочных», а также руководство клуба.
В зависимости от судьбы оставшейся части сезона зарплаты будет снижены на 10-20%.
— Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею.
— Снижение зарплат — напрасная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею.