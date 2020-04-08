Футболисты РПЛ против сокращения зарплат. Можно ли их винить?

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» напоминает, что клубы в ответе за тех, кого приручили.

Была ли официальная проверка РФС , РПЛ и правоохранителей после информации из открытых источников, что в одном из клубов высшей лиги у футболистов по контрактам одна зарплата, а на деле часть бюджетных денег в виде отката отдают неизвестным людям?

Не было. Даже когда Уткин назвал клуб, а Генич заявил, что давно слышал историю. Может, информаторов и футболистов допросили? Разве был большой скандал, виновных наказали, бюджетные миллионы, если их пилят, сохранили? А этот клуб может стать банкротом, тогда все концы в воду с лета.

Стоит ли удивляться, что в финансовом плане в российском футболе давно дикие джунгли? Непонятные отчисления агентам, мутные истории личных контрактов. И многое публично. Кикнадзе на днях заявил в интервью, что каллиграфити перед стадионом от Покрас Лампаса обошлось в 14.5 млн рублей.

Жирно землю покрасили, наверное, в два слоя. И это не жадный художник запросил такой оклад, а сам клуб высоко оценил в 2018 году проект, без которого фанаты прожили бы – эффект от покрашенного гектара виден с высоты птичьего полета, а люди ходят по земле, сохраняя дистанцию и отчаянно выискивая крайних.

Например, британские политики манипулируют, играя на плохой репутации тамошних футболистов. Да, ребятам платят много и они в основном не умнее Уокера с проститутками во время карантина. А сколько таких пьяных историй мы не знаем! Но отвлечение на футболистов с призывом сократить зарплаты стало щитом для ряда политиков.

Чиновники не отвечают на вопросы о своей неэффективности и своих зарплатах. Справедливо ругать доходный «Ливерпуль» за желание получить помощь от государства, но вот сокращение окладов в клубах – личная история. «Красные», как и ожидалось, извинились перед фанатами и отказались от помощи из бюджета.

А вот в «Локомотиве» идет спор о сокращении зарплат. Конечно же, Чорлуке, Эдеру или Крыховяку плевать на клуб. И среди российских футболистов у Сёмина не так много патриотов «красно-зеленых», если они вообще существуют. Например, откажись РЖД от детища, то в «Анжи» сыграют в считанные дни. Вот только есть два момента, которые выставляют отказ футболистов в негативном свете.

В Англии клубы частные – работникам таких компаний нужно объяснить, почему им нужно отдать часть зарплаты вопреки контракту, ведь эти самые работники приносят доход. В РПЛ клубы, кроме «Краснодара» и «Сочи», являются государственными де-факто, то есть Гильерме, Баринов, Игнатьев или Жемалетдинов покупали черную икру и лобстеров, когда пробовали их впервые, за деньги налогоплательщиков.

И эти самые налогоплательщики теряют работу, страдает мелкий и средний бизнес. У многих переживания по поводу силы медицинской системы – игрока «Локомотива», если заболеет, запрут в лучшем боксе Москвы, ему найдут то самое японское лекарство от гриппа, что вроде как показало эффективность в борьбе с вирусом. А рядового пациента ждет страшненькая палата в инфекционном отделении нищей больницы.

В условиях коллапса футболисты «Локомотива» отказались пойти навстречу клубу. Или все куда сложнее? Возможно, игроки, которым выгодно поторговаться, работают не только на себя. Ведь видим разницу с другими клубами. Юные ребята из «Рубина» — пока не сильно испорченные лимитной системой, пошли на заметное урезание. Футболисты «Динамо» уменьшили оклады заметнее в процентном отношении, чем даже «спартаковцы».

Зато команда Тедеско подала пример. А вот футболисты «Локомотива» могут работать на себя и на Сёмина, то есть против Кикнадзе. Если руководитель клуба не договорится, или главным людям в РЖД покажут, что директора никто не слушает, то будет смена менеджера, от которой выигрывает Юрий Павлович. Впрочем, вариант, что футболисты просто жадные, им плевать на падение доходов РЖД , тоже не отметаем.

Не исключено, что агенты говорят футболистам – доходы спонсора такие огромные, что не утонут, нечего сразу соглашаться на сокращения, нужно выторговать лучшие условия. Кому-то, как игрокам «Зенита», такие уже предложили – минус 50 % за апрель и май, но перед возобновлением игр выдадут премии в размере сокращения. Получается, в команде Семака скорее решили не злить народ, а сокращение — фикция, если разницу компенсируют.

Но показательные жесты в такое время тоже важны, как и точечная помощь, ведь против отказников работает чужое согласие. Мера вынужденная – в ведущих лигах потери колоссальные, а конкретно в России надвигается цунами финансового кризиса, с которым справятся, проев запасы на черный день, что не радует экономистов. Некоторые региональные клубы уже ходячие мертвецы.

Но тогда какой смысл игрокам «Уфы» добровольно отказываться от денег, если им так зарплату, быть может, вернут только через суд? Каждая такая история персональная. Вот только даже самый бедный юный футболист с зарплатой в 150 тысяч рублей в месяц для других россиян – богатый человек. Тем более что средний оклад в РПЛ намного, намного выше, а основные расходы клубов связаны как раз с оплатой труда.

Но тут надо знать, кому достанутся деньги. Если футболисты спасают персонал клубов и стадионов от сокращения – благородно, а если просто отдают деньги непонятно кому, поскольку модно – бессмысленный шаг. Например, пока всем футбольным чиновникам плевать на региональных арбитров или на персонал клубов ФНЛ и ПФЛ . А там люди будут на грани голодной смерти через пару месяцев, если пауза затянется или сезон завершат досрочно.

В принципе, приходим к тому, с чего начали. Финансовый бардак был и остался. Просто есть клубы, где коллектив оказался единодушным, а есть команды, вроде «Уфы» или «Локомотива», где народ привык получать миллионы. Например, у команды Евсеева траты на зарплаты и премии, если отталкиваться от их бюджета, составляют примерно 680-730 млн рублей в год.

Даже если предположить, что в команде 40 человек (игроки, тренеры, руководство) с большим окладом, то средняя годовая зарплата в клубе составляет 17.5 млн рублей на брата, или 1.5 миллиона в месяц. Это много, но не сравнить с зарплатой Чорлуки, что даже после двукратного падения при продлении контракта оказалась в районе 15.4 млн рублей по новому курсу.

А вот если игроков «Уфы» просят временно сократить зарплаты на целых две трети, то понятно, почему идут торги. Возникает вопрос, выживет ли клуб, если государственное финансирование урежут сразу на такую сумму? Непонятно, останутся ли на футбольной карте «Уфа», «Тамбов», «Оренбург» или «Крылья Советов». Сейчас футболисты согласятся на сброс зарплат, потом клуб закроют, а деньги куда-то улетучатся.

Даже в АПЛ , где нет закона джунглей, игроки не спешат поступать, как команды Месси и Роналду. Однако по всему миру футболисты идут на сокращения, ведь не могут оспорить, что сейчас не работают. Актеры, комики, певцы и все из сферы развлечений не получают деньги за съемки, выступления и концерты, ведь их нет. И хотя у артистов гонорарная система, а у игроков контракты, финансовый кризис общий.

РЖД чисто для поддержания репутации нужно настоять на сокращении, допустив, что вернут деньги премиями, если «Локомотив» сыграет в новом сезоне Лиги чемпионов – неплохой вариант спортивной мотивации. А вот футболистам российских команд пора выбираться из мыльного пузыря, они совсем не понимают, что происходит.

Финансово у людей сейчас все плохо, а терпимо будет только за счет того, что население в основном нищее. Не жили богато – нечего и начинать, скажут вам чуть позже, предложат держаться. А футболисты держатся за свои миллионы. Но поскольку игроки «Спартака», «Динамо», «Рубина» и ряда других команд поняли ситуацию, то игроки «Локомотива» ничего от категоричного отказа не выигрывают.

ЦСКА , если верить инсайдерам, предложил футболистам сократить оклады на 60 % во время карантина, а на 30 % — до конца продленного сезона. Конечно, это перебор в классическом стиле от Гинера, но ситуация показала уязвимость российского клубного футбола. Команды на дотации. Финансового базиса нет ни у кого, даже «Краснодар» предсказуемо убыточный без денег Галицкого.

Вот это, к слову, хороший аргумент. Футболисты не отрабатывают свои зарплаты, и именно поэтому сокращение не нарушает никаких их прав. Если работники многих компаний делают некий продукт, и собственник годами получает стабильный пассивный доход, то футболисты, даже когда играют, не зарабатывают, а сосут бюджетные деньги. ТВ-компания – государственная, многие стадионы строило государство, бюджеты клубов – из казны.

Плюс никакой социальной ответственности нет – не слышно, чтобы футболисты бегали наперегонки за аппаратами ИВЛ для больниц, покупали медработникам еду, как в Англии, или помогали старикам. Средняя зарплата в РПЛ в районе 800 тысяч рублей в месяц, но ее никто не отрабатывает. Реальный доход с учетом премий намного выше, поэтому недовольство временным урезанием удивляет.

Если футболисты начнут жаловаться, что на жизнь не хватает, то что делать миллионам людей, для которых 9.6 млн рублей в год – зарплата, которой никогда не будет? Чорлука имеет 185 млн рублей после урезания оклада в два раза по новому контракту. То есть получал где-то 270 млн рублей по старому курсу. Хорват выживет, даже если на 2-3 месяца отдаст 100 % оклада премиями работникам одной из инфекционных больниц Москвы.

Многие годами кормятся в РПЛ , а нужно на пару месяцев переждать – заскулили. Вот так эту ситуацию увидят многие со стороны. Нет у футболистов той идеальной репутации, чтобы в нынешней ситуации жаловаться. И есть такие зарплаты, что почти все должны были давно обзавестись маленьким бизнесом и выжить без карьеры. Можно принять аргумент Руни – молодым игрокам не стоит урезать оклады, если те меньше определенной суммы.

Но в РПЛ почти все клубы, где говорят о сокращении, сжигают годами казенные миллиарды, не принося прибыль. О чем спорить? Нет футбола – нет полной зарплаты. Игроки «Боруссии» Д и «Баварии», что сами на себя зарабатывают, в первую очередь спасли от безработицы работников своих клубов, а некоторые футболисты РПЛ как-то на эту тему посты не пишут. Хорошо, что не все одинаковые, ведь большинство вошло в положение, особых споров во многих клубах не было.