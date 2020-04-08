«Тамбов» срезал зарплату руководству клуба, а футболистам оставил прежней

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что руководство клуба приняло решение сократить собственную зарплату на две трети на время паузы в РПЛ .

На апрель и май руководство и административный штаб приняли решение сократить зарплату на две трети. Надо хоть как-то экономить деньги, решили на этом. Футболисты, считаю, заслужили полностью получать зарплату. Она и так у нас самая маленькая в Премьер-Лиге, поэтому их ущемлять не хотелось.