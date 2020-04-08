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«Тамбов» срезал зарплату руководству клуба, а футболистам оставил прежней

вчера, 16:43

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что руководство клуба приняло решение сократить собственную зарплату на две трети на время паузы в РПЛ.

На апрель и май руководство и административный штаб приняли решение сократить зарплату на две трети. Надо хоть как-то экономить деньги, решили на этом. Футболисты, считаю, заслужили полностью получать зарплату. Она и так у нас самая маленькая в Премьер-Лиге, поэтому их ущемлять не хотелось.

Ранее стало известно, что «Тамбов» продлит карантин до мая.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 17:24
красиво делают🏞
VIPded
VIPded
вчера в 17:12
Красавчики!
За адекватность
За адекватность ответил Бубнин
вчера в 17:10
Ребята и так недоедают!
С.Юран "Если ты получил в «Тамбове» 200 тысяч рублей в месяц, на сколько тебе хватит зарплаты, если еще и семью кормить, и платить за ЖКХ, и налоги? Получается, проблематично месяц прожить." Вот и весь сказ. "Узок круг этих революционеров. Слишком далеки они от народа."
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:09
Вот это по мужски!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:00
Себе на хлеб оставили и ладно...
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:56
Ребята и так недоедают!
Youngberg
Youngberg
вчера в 16:55, ред.
В данном случае пословица: Своя рубашка ближе к телу. Не подходит.
Zimmer
Zimmer
вчера в 16:51
Всё правильно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:47
каждый поёт так как хочет)))))
Трубадур
Трубадур
вчера в 16:44
А футболисты что особые?
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
Красиво
Youngberg
Youngberg
вчера в 16:43, ред.
вот это по хозяйски!
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