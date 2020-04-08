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ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева

вчера, 20:15

По информации источника, ЦСКА договорился с футболистами о сокращении зарплат.

С 19 марта и по 31 марта игроки «армейцев» получат 50% от оклада. В апреле будет выплачена такая же сумма. С момента возобновления тренировок футболисты ЦСКА будут получать 70% от зарплаты. Полностью оклад игроки получат в момент первой игры после паузы. Отмечается, что главным инициатором понижения зарплат среди футболистов был капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Ранее, по информации другого источника, были названы другие суммы снижения зарплат у игроков ЦСКА.

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Illuha
Illuha
сегодня в 00:44
Смешно такое даже читать.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:27
Плохая инициатива)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Сергей Саныч
вчера в 23:54
Гарик опять подвёл дружный коллектив.
Вы о Колыванове или Шалимове, уважаемый?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 23:42
Гарик опять подвёл дружный коллектив.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:40
Приходит Гинер к Дырофею и спрашивает : что подарить тебе на днюху, ватные ладоши?
Дырофей отвечает: дядюшка Гинер, понизь всем зпшку на 50%, а мне оставь все как было!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Scuderia Ferrаri
вчера в 22:53
Что-то я не помню, чтобы футболистам репы чистили в наше время, ну горячие точки типа Сербии не берём. Даже Валере никто после "Фалькао к нам не поедет" не начистил ничего, хотя обстановка там была накалена до предела. И вообще, больше смахивает на угрозу. Как-то это совсем неприятно.
Не надо меня под расизм и нагнетание подводить, ладно?
Я понимаю, когда руководство команды скажет "ребята, трудное время, надо чуток поголодать" (сарказм, учитывая их зряплату).. Но когда такой же игрок, да ещё кэп, предлагает... Короче, сказал, как думаю, ты можешь думать иначе...
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 22:44
Игорь похоже до сорока лет решил в конюшне в воротах стоять и на своё 34х летие сделал не хилый прогиб перед Гинером😂 сменщика на горизонте нет, Чепчугов вон готов был на скамейке под Акинфеевым до конца карьеры просидеть если бы не выгнали🤣🤣🤣
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 22:39
Что-то я не помню, чтобы футболистам репы чистили в наше время, ну горячие точки типа Сербии не берём. Даже Валере никто после "Фалькао к нам не поедет" не начистил ничего, хотя обстановка там была накалена до предела.

И вообще, больше смахивает на угрозу. Как-то это совсем неприятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Scuderia Ferrаri
вчера в 22:37
В смысле поймают? И что дальше сделают? Сказал А, говори Б....
Репу начистят. Таких "инициаторов" не любят, особенно молодёжь.
Да и выглядит действительно как прогиб. Представляю себе картину - приходит толпа игроков вслед за капитаном к гинеру в офис и говорит, типа, а давай ка мы ползарплаты тебе на бедность оставим. Тот в ах..е, думал процентов 40 стрясти, но 50 тоже хорошо ;)
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:36
Поздравляю Капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с днём рождения!
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
вчера в 22:12
Кажется это называется доставать шары из лузы... Ну или тоскать каштаны чужими руками.
Горячие конские каштаны...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:58
Поймают его где нибудь вечером, никакая легендарность не спасёт...
В смысле поймают? И что дальше сделают?
Сказал А, говори Б....
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
время трудное наступило - надо согласиться
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Поймают его где нибудь вечером, никакая легендарность не спасёт...
Ты давай замашки "империи зла" держи при себе.
Они нам не интересны.)))
Red blu
Red blu ответил Comdiv
вчера в 21:48
За матчи с Лудогорцем и Ференцварошем с кобыл еще и высчитать нужно.
С бомжей за матч с Лейпцигом и Бенфикой ничего не вычли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
вчера в 21:45
Это тебе не "империя зла"))))
Поймают его где нибудь вечером, никакая легендарность не спасёт...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 21:43
Игорёха за премию старается? Любимчик ёГинера... Думаю это больше минус чем плюс в копилку Акинфеева. Почти все негативно относятся к понижению зарплат, хорошо относятся только те, кому руководство обещало компенсировать потери...
Почему ты так про Месси не говорил, что это минус в его копилку?
Faustello
Faustello
вчера в 21:33, ред.
Кажется это называется доставать шары из лузы...
Ну или тоскать каштаны чужими руками.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:27
Игорёха за премию старается? Любимчик ёГинера...
Думаю это больше минус чем плюс в копилку Акинфеева. Почти все негативно относятся к понижению зарплат, хорошо относятся только те, кому руководство обещало компенсировать потери...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:26
Дырофеев43 снова получит в ДОМ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:20
Ветка - огонь...)))
Гинер : "Это не я...это Игорь"
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:15
Но но решала. Крестный Отец.
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:14
За матчи с Лудогорцем и Ференцварошем с кобыл еще и высчитать нужно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:56
Возражений не было. Браво капитан !
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Прогиб перед боссом заЩитан...
Это тебе не "империя зла"))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:31
Прогиб перед боссом заЩитан...
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:27
Респект и уважение капитану!!!
VAN ARM
VAN ARM ответил Трубадур
вчера в 20:27
Им вообще платить не за что.
вот тут согласен))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:26
капитан стал крайним)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:25
На то он и капитан. Молодец Игорь.
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