ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева

По информации источника, ЦСКА договорился с футболистами о сокращении зарплат.
С 19 марта и по 31 марта игроки «армейцев» получат 50% от оклада. В апреле будет выплачена такая же сумма. С момента возобновления тренировок футболисты ЦСКА будут получать 70% от зарплаты. Полностью оклад игроки получат в момент первой игры после паузы. Отмечается, что главным инициатором понижения зарплат среди футболистов был капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Ранее, по информации другого источника, были названы другие суммы снижения зарплат у игроков ЦСКА.
Дырофей отвечает: дядюшка Гинер, понизь всем зпшку на 50%, а мне оставь все как было!
Дырофей отвечает: дядюшка Гинер, понизь всем зпшку на 50%, а мне оставь все как было!
Я понимаю, когда руководство команды скажет "ребята, трудное время, надо чуток поголодать" (сарказм, учитывая их зряплату).. Но когда такой же игрок, да ещё кэп, предлагает... Короче, сказал, как думаю, ты можешь думать иначе...
Я понимаю, когда руководство команды скажет "ребята, трудное время, надо чуток поголодать" (сарказм, учитывая их зряплату).. Но когда такой же игрок, да ещё кэп, предлагает... Короче, сказал, как думаю, ты можешь думать иначе...
И вообще, больше смахивает на угрозу. Как-то это совсем неприятно.
И вообще, больше смахивает на угрозу. Как-то это совсем неприятно.
Да и выглядит действительно как прогиб. Представляю себе картину - приходит толпа игроков вслед за капитаном к гинеру в офис и говорит, типа, а давай ка мы ползарплаты тебе на бедность оставим. Тот в ах..е, думал процентов 40 стрясти, но 50 тоже хорошо ;)
Да и выглядит действительно как прогиб. Представляю себе картину - приходит толпа игроков вслед за капитаном к гинеру в офис и говорит, типа, а давай ка мы ползарплаты тебе на бедность оставим. Тот в ах..е, думал процентов 40 стрясти, но 50 тоже хорошо ;)
Сказал А, говори Б....
Сказал А, говори Б....
Они нам не интересны.)))
Они нам не интересны.)))
Ну или тоскать каштаны чужими руками.
Ну или тоскать каштаны чужими руками.
Думаю это больше минус чем плюс в копилку Акинфеева. Почти все негативно относятся к понижению зарплат, хорошо относятся только те, кому руководство обещало компенсировать потери...
Думаю это больше минус чем плюс в копилку Акинфеева. Почти все негативно относятся к понижению зарплат, хорошо относятся только те, кому руководство обещало компенсировать потери...
Гинер : "Это не я...это Игорь"
Гинер : "Это не я...это Игорь"