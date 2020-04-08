ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева

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вчера, 20:15

По информации источника, ЦСКА договорился с футболистами о сокращении зарплат.

С 19 марта и по 31 марта игроки «армейцев» получат 50% от оклада. В апреле будет выплачена такая же сумма. С момента возобновления тренировок футболисты ЦСКА будут получать 70% от зарплаты. Полностью оклад игроки получат в момент первой игры после паузы. Отмечается, что главным инициатором понижения зарплат среди футболистов был капитан и голкипер ЦСКА .