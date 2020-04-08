Габулов: «Акинфеев, Сафонов и Максименко — лучшие вратари РПЛ»

Бывший голкипер сборной России назвал лучших вратарей РПЛ , а также рассказал о претендентах на попадание в состав на Евро в 2021 году:

Тяжело выделить кого-то одного. Яркие матчи проводили многие, а так, чтобы кто-то регулярно держался на высоком уровне… Но я, пожалуй, назову троих: Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова и Александра Максименко.

Пока рано говорить о том, что Максименко открытие сезона. Дело в том, что вратари как раз и должны проявлять своё мастерство в концовке сезона, когда напряжение достигает апогея. Здесь можно вспомнить Акинфеева и его фантастический чемпионский сейв в Казани. Или Маринато Гильерме, который выручал «Локомотив» на протяжении всего предыдущего сезона.

Считаю, в жизни нет ничего невозможного. Если Игорь Акинфеев решит для себя, что готов и хочет выступать за сборную, думаю, Черчесов обязательно рассмотрит его кандидатуру. А физически он способен провести еще один крупный международный турнир. Уровень мастерства Игоря и накопленный годами опыт говорят сами за себя.

Думаю, из-за переноса турнира уровень конкуренции существенно вырастет. Джанаев, Шунин, Гильерме, Лунёв, Максименко, Сафонов, даже Дюпин — эти вратари будут бороться за участие в Евро. Понятно, что все может случиться: и, не дай бог, травмы, и психологические моменты. По себе знаю: напряжение присутствует первые полгода перед крупным турниром, сразу после сборов. А сейчас этот период растянулся на полтора года. Кто из вратарей стабильнее и качественнее проведёт этот отрезок, тот и попадет в заявку.