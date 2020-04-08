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Габулов: «Акинфеев, Сафонов и Максименко — лучшие вратари РПЛ»

вчера, 22:53

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал лучших вратарей РПЛ, а также рассказал о претендентах на попадание в состав на Евро в 2021 году:

Тяжело выделить кого-то одного. Яркие матчи проводили многие, а так, чтобы кто-то регулярно держался на высоком уровне… Но я, пожалуй, назову троих: Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова и Александра Максименко.

Пока рано говорить о том, что Максименко открытие сезона. Дело в том, что вратари как раз и должны проявлять своё мастерство в концовке сезона, когда напряжение достигает апогея. Здесь можно вспомнить Акинфеева и его фантастический чемпионский сейв в Казани. Или Маринато Гильерме, который выручал «Локомотив» на протяжении всего предыдущего сезона.

Считаю, в жизни нет ничего невозможного. Если Игорь Акинфеев решит для себя, что готов и хочет выступать за сборную, думаю, Черчесов обязательно рассмотрит его кандидатуру. А физически он способен провести еще один крупный международный турнир. Уровень мастерства Игоря и накопленный годами опыт говорят сами за себя.

Думаю, из-за переноса турнира уровень конкуренции существенно вырастет. Джанаев, Шунин, Гильерме, Лунёв, Максименко, Сафонов, даже Дюпин — эти вратари будут бороться за участие в Евро. Понятно, что все может случиться: и, не дай бог, травмы, и психологические моменты. По себе знаю: напряжение присутствует первые полгода перед крупным турниром, сразу после сборов. А сейчас этот период растянулся на полтора года. Кто из вратарей стабильнее и качественнее проведёт этот отрезок, тот и попадет в заявку.

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 00:29
Кому как. Мне нравится Сафонов.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 00:18
Сафонов надежда сборной России.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:11
Максименко с середины поля голы пропускает.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:09
Максименко с середины поля голы пропускает.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 23:37
Кипер команды-претендента на фнл, пропускающий с центра поля - в числе лучших? Такого бреда давно не слышал
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 23:36
Ну сафон и конифей то ещё ладно, но хохлёнок здесь явно лишний
shlomo
shlomo
вчера в 23:11
Ну , ну....
AgentART
AgentART
вчера в 23:00
Смотря для кого.
Youngberg
Youngberg
вчера в 22:55
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