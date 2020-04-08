Ферреро: «Мы должны признать, что сезон завершен»

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вчера, 23:07

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро в разговоре с Telenord заявил, что розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, следует прекратить. Если чемпионат Италии возобновится, матчи, вероятно, будут проходить без болельщиков на трибунах. По мнению Ферреро, такой вариант недопустим.

Нам нужно начать организовываться, поскольку мы должны признать, что сезон завершен. Я говорю это с тяжелым сердцем, потому что я хочу, чтобы сезон возобновился, но только тогда, когда я увижу наш прекрасный стадион с болельщиками, которые бьют в свои барабаны. Я видел матч «Сампдория» — «Верона», состоявшийся за закрытыми дверями, и то, что игра прошла в молчании, ранило мою душу. Как можно праздновать победу в этой пустынной местности?

Напомним, ранее появилась информация о том, что команды Серии А готовятся к возобновлению сезона.