Шахин: «Главная особенность Клоппа — он нормальный»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» , который раньше возглавлял «шмелей»:

Главная особенность Клоппа — он нормальный. Мне кажется, что очень сложно в его положении оставаться приземленным. Я был вместе с ним в период его кризиса. Юрген никогда не забывал, что нужно быть человеком. Это его величайшая сила.

Есть еще и его уровень как футбольного тренера. Сочетание доминирования и контрпрессинга важно, потому что соперник таким образом не получает время. Наверное, «Ливерпуль» сейчас лучший в этом.