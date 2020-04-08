Шахин: «Главная особенность Клоппа — он нормальный»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который раньше возглавлял «шмелей»:
Главная особенность Клоппа — он нормальный. Мне кажется, что очень сложно в его положении оставаться приземленным. Я был вместе с ним в период его кризиса. Юрген никогда не забывал, что нужно быть человеком. Это его величайшая сила.
Есть еще и его уровень как футбольного тренера. Сочетание доминирования и контрпрессинга важно, потому что соперник таким образом не получает время. Наверное, «Ливерпуль» сейчас лучший в этом.
Ранее Клопп вспомнил первую встречу с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане.