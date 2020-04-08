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Шахин: «Главная особенность Клоппа — он нормальный»

вчера, 21:57

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин поделился мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который раньше возглавлял «шмелей»:

Главная особенность Клоппа — он нормальный. Мне кажется, что очень сложно в его положении оставаться приземленным. Я был вместе с ним в период его кризиса. Юрген никогда не забывал, что нужно быть человеком. Это его величайшая сила.

Есть еще и его уровень как футбольного тренера. Сочетание доминирования и контрпрессинга важно, потому что соперник таким образом не получает время. Наверное, «Ливерпуль» сейчас лучший в этом.

Ранее Клопп вспомнил первую встречу с форвардом «Ливерпуля» Садио Мане.

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jilbar
jilbar
сегодня в 00:16
Странно, что он об этом говорит.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 23:02
Это хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:44
Раз заикнулся, мог бы и ненормальных озвучить?!?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:02
не самый но хорош))
SSPZ
SSPZ
вчера в 21:58, ред.
да, 100% и с чувством юмора)
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