ГлавнаяНовости

Фонте: «Не удивлюсь, если Роналду вернется в „Реал“»

вчера, 22:45

Защитник «Лилля» Жозе Фонте в общении с talkSPORT заявил, что не удивится, если его партнер по сборной Португалии, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в «Реал».

Я знаю, что он любит Мадрид, это точно. Очевидно, что Роналду любит «Реал», это один из самых больших клубов мира, если не самый большой. У него там много друзей, он оставил дверь открытой. Так что я не удивлюсь, если он вернется в «Реал».

Недавно появились слухи о том, что Роналду может перейти в «Реал». Однако впоследствии была опубликована информация, согласно которой мадридцы не заинтересованы в возвращении игрока.

Все новости
Суарес: «Мы всегда будем рады Неймару в „Барселоне“»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Ферреро: «Мы должны признать, что сезон завершен»
Вчера, 23:07 Комментарии5
Шахин: «Главная особенность Клоппа — он нормальный»
Вчера, 21:57 Комментарии5
Клопп — о первой встрече с Мане: «Он выглядел как рэпер в бейсболке»
Вчера, 21:12 Комментарии5
Промес — «Спартаку»: «Я скучаю по тебе»
Вчера, 20:49 Комментарии11
Джорджина — о тренировке с Роналду: «Всё равно что оказаться на небесах»
Вчера, 20:04 ВидеоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 01:28
Поживём-увидим, зачем гадать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 01:07
Уже вряд ли.
beefs
beefs
сегодня в 00:41
Реалу от перехода хуже не будет
Альфамен
Альфамен
сегодня в 00:33
Прошло два года,а Реал со своими ресурсами так и не смог найти,хоть отдаленно напоминающего Рона в плане результативности,игрока....С одной стороны,Рон уже прошел пик карьеры и будет только регресс,но с другой лучше ведь нет никого в Реале.Не знаю,если бы Рон был чуть менее чистолюбив и ревнив к игровому времени....но он я думаю так не сможет...
рус фан
рус фан
сегодня в 00:14
Конечно возвращение Криштиану в Реал возможно, и Перес полагаю понимает что возможно если не особо спортивная, то маркетинговая составляющая по прежнему велика.
AgentART
AgentART
сегодня в 00:07
Не вернется.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:37
Это вряд ли.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 23:31
Думаю в Мадриде все будут рады, кроме Переса
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 23:23
Исключать возвращения нельзя, но маловероятно
Трубадур
Трубадур
вчера в 22:49
Вряд ли это вообще может случиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:46
Отлично!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:46, ред.
вполне может вернуться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100