Фонте: «Не удивлюсь, если Роналду вернется в „Реал“»

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вчера, 22:45

Защитник «Лилля» в общении с talkSPORT заявил, что не удивится, если его партнер по сборной Португалии, форвард «Ювентуса» вернется в «Реал».

Я знаю, что он любит Мадрид, это точно. Очевидно, что Роналду любит «Реал», это один из самых больших клубов мира, если не самый большой. У него там много друзей, он оставил дверь открытой. Так что я не удивлюсь, если он вернется в «Реал».

Недавно появились слухи о том, что Роналду может перейти в «Реал». Однако впоследствии была опубликована информация, согласно которой мадридцы не заинтересованы в возвращении игрока.