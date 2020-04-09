Ловчев об Акинфееве: «Как человек футбола, признаю величие этого вратаря»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в своём телеграме опубликовал пост, посвящённый голкиперу ЦСКА , которому в среду исполнилось 34 года.

Знаком с Игорем. Последний раз виделись на церемонии, когда ему вручали премию «Джентльмен года». Всегда считал, что в последние 15 лет Игорь — номер один среди вратарей в России. А остальные, кто был рядом с ним — Габулов, Лунёв, Селихов, Гильерме, Шунин и кто там ещё - все они номер два.

Было время, когда Акинфеева звали в зарубежный чемпионат. Может, отъезд и был бы для него лучшим шагом, но тут нельзя быть уверенным. Например, Ринат Дасаев уезжал из «Спартака» в Испанию в фаворе, но у него в «Севилье» не получилось.

У ЦСКА сменился состав, теперь рядом с Игорем играют ребята ниже уровнем тех, что были. Вратари и так много энергии и нервов тратят, а тут... Вот и у Игоря не всегда нервов хватает. Но всё равно — лучше и увереннее вратаря, который бы столько выручал, у нас в последние годы не было. Как человек футбола, признаю величие этого вратаря.

Лев Иванович Яшин играл почти до 40. Буффон долго играет. Так что играй, Игорь! И дай бог здоровья тебе и нервов, учитывая, что иногда творят твои защитники.