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Ловчев об Акинфееве: «Как человек футбола, признаю величие этого вратаря»

сегодня, 02:09

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в своём телеграме опубликовал пост, посвящённый голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, которому в среду исполнилось 34 года.

Знаком с Игорем. Последний раз виделись на церемонии, когда ему вручали премию «Джентльмен года». Всегда считал, что в последние 15 лет Игорь — номер один среди вратарей в России. А остальные, кто был рядом с ним — Габулов, Лунёв, Селихов, Гильерме, Шунин и кто там ещё - все они номер два.

Было время, когда Акинфеева звали в зарубежный чемпионат. Может, отъезд и был бы для него лучшим шагом, но тут нельзя быть уверенным. Например, Ринат Дасаев уезжал из «Спартака» в Испанию в фаворе, но у него в «Севилье» не получилось.

У ЦСКА сменился состав, теперь рядом с Игорем играют ребята ниже уровнем тех, что были. Вратари и так много энергии и нервов тратят, а тут... Вот и у Игоря не всегда нервов хватает. Но всё равно — лучше и увереннее вратаря, который бы столько выручал, у нас в последние годы не было. Как человек футбола, признаю величие этого вратаря.

Лев Иванович Яшин играл почти до 40. Буффон долго играет. Так что играй, Игорь! И дай бог здоровья тебе и нервов, учитывая, что иногда творят твои защитники.

Вчера появилась информация о том, что ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 10:52
Ловчев разрывает шаблоны многим своим соплеменникам :))
Ты думаешь болельщики Спартака хорошо относятся к Ловчеву и внимают каждому его слову? Ошибаешься!
Серафимыч уже порядком надоел своей критикой. Постоянно полощет тренеров, не давая им и пару матчей провести. Вначале хвалит Кононова, а потом ругает.
Тедеско чуть ли не с первого дня начал кромсать - обида!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:20
Так что играй, Игорь! И дай бог здоровья тебе и нервов.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:18
Только оголтелые Игоряхейтеры не признают его величия!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:00
Играй, Дырофей, позорься лет до сорока!
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 07:09
Так что играй, Игорь! И дай бог здоровья тебе и нервов болельщикам ЦСКА.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 02:44
Ловчев разрывает шаблоны многим своим соплеменникам :))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:13
Дыра.
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