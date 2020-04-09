Маньяков: «Ожидаю снижение зарплат футболистов и цен на трансферы»

Агент Александр Маньяков убеждён, что пандемия коронавируса ощутимо повлияет на трансферный рынок в футболе.

Это мировая экономическая ситуация, и она не может не повлиять на футбол. Происходит настоящий коллапс, никто не работает на все 100%. Если мы говорим о Европе, то там доходы клубов больше завязаны на рыночных механизмах, чем у нас. Там всё однозначно просядет. До этого деньги были даже у средних клубов, которые участвовали в Лиге чемпионов. Теперь всё станет гораздо скромнее.

В России то же самое. Потому что экономика проседает, бизнес работает на половину мощности, плюс к этому обвалилась цена на нефть. В первую очередь пострадает сфера развлечений, а футбол в неё входит. Поэтому ожидаю снижения цен на трансферы и зарплат футболистов.