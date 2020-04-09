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Маньяков: «Ожидаю снижение зарплат футболистов и цен на трансферы»

сегодня, 01:29

Агент Александр Маньяков убеждён, что пандемия коронавируса ощутимо повлияет на трансферный рынок в футболе.

Это мировая экономическая ситуация, и она не может не повлиять на футбол. Происходит настоящий коллапс, никто не работает на все 100%. Если мы говорим о Европе, то там доходы клубов больше завязаны на рыночных механизмах, чем у нас. Там всё однозначно просядет. До этого деньги были даже у средних клубов, которые участвовали в Лиге чемпионов. Теперь всё станет гораздо скромнее.

В России то же самое. Потому что экономика проседает, бизнес работает на половину мощности, плюс к этому обвалилась цена на нефть. В первую очередь пострадает сфера развлечений, а футбол в неё входит. Поэтому ожидаю снижения цен на трансферы и зарплат футболистов.

Ранее такое же мнение высказал экс-президент «Баварии» Ули Хенесс.

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Все комментарии
jilbar
jilbar
сегодня в 09:39
И то верно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
а это твой страшный сон))))))))))) доходы тают)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:24
Кризис, скоро все почувствуют его и будет не только снижение зарплат.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:37
Давно пора, кто цены просто космические
ОПС
ОПС
сегодня в 05:12
Так и должно быть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:54
Агенты своего не упустят на панике.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:33
Фамилия у него знатная.
beefs
beefs
сегодня в 01:32
нормальный ход
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 01:31
все ожидают
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