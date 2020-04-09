Спортдиректор «Тамбова»: «Мы не против доиграть сезон»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался на тему возможного возобновления чемпионата России.

Конечно, если сезон сейчас закончится, это будет фурор для нас. 11-е место в дебютном сезоне в РПЛ — хороший результат. Но мы не против и доиграть. Главное, чтобы всё было в нормальных условиях, чтобы матчи проходили при зрителях. Уверен, если сезон будет полностью доигран, мы по спортивному принципу сохраним место в Премьер-Лиге.

Один из вариантов, что придётся играть без зрителей. У лиги есть телевизионный контракт, и его обязательно нужно выполнять. Поэтому был разговор о возможном продолжении сезона при пустых трибунах. Или хотя бы проведения таким образом части туров.