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Спортдиректор «Тамбова»: «Мы не против доиграть сезон»

сегодня, 02:31

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался на тему возможного возобновления чемпионата России.

Конечно, если сезон сейчас закончится, это будет фурор для нас. 11-е место в дебютном сезоне в РПЛ — хороший результат. Но мы не против и доиграть. Главное, чтобы всё было в нормальных условиях, чтобы матчи проходили при зрителях. Уверен, если сезон будет полностью доигран, мы по спортивному принципу сохраним место в Премьер-Лиге.

Один из вариантов, что придётся играть без зрителей. У лиги есть телевизионный контракт, и его обязательно нужно выполнять. Поэтому был разговор о возможном продолжении сезона при пустых трибунах. Или хотя бы проведения таким образом части туров.

Худяков также сообщил о том, что «Тамбов» сократил зарплату руководству клуба, а оклад футболистов оставил без изменений.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
сегодня в 09:37
Доиграть нужно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:56
Нужно подождать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:13
Тамбов за доигрывание сезона.
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