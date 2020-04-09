Ордец: «Во время карантина начал обучаться игре на гитаре»

Защитник московского «Динамо» поделился мнением о матчах «бело-голубых» до приостановки сезона, а также рассказал о том, как проводит время на карантине:

Взяли шесть очков в трех матчах – приличный результат. Конечно, очень неприятно, что проиграли «Спартаку», но это футбол. Бывают победы, бывают поражения. В том числе и очень принципиальным соперникам. Но хочу подчеркнуть, что мы всегда отдаем все силы на поле ради достижения результата.

Тренировки с Пепе очень крутые. Сейчас он нам присылает программу индивидуальной работы в домашних условиях, так что держим себя в тонусе. Когда тренировались по видео, то тоже все очень понравилось, интересные упражнения, хорошая нагрузка. Но мы все скучаем по мячу, конечно… Такая вот мировая проблема, что вся планета страдает, поэтому нужно выждать паузу. Главное, чтобы никто не заболел из родных и близких. А подготовиться к возобновлению чемпионата мы сможем.

Пытаюсь держать себя в форме, поэтому старательно выполняю все рекомендации и задания нашего тренерского штаба. Плюс семья, дочка – это самое важное. Живу за городом, так что есть возможность прогуляться вокруг дома, сделать барбекю на своей территории. Начал обучаться игре на гитаре, занимаюсь с учителем по Интернету. Пока делаю первые шаги в этом направлении, но очень нравится. Еще Сергей Паршивлюк подарил мне книгу «Самый богатый человек в Вавилоне» — планирую скоро начать читать. А так, я большой киноман, поэтому, когда есть возможность, смотрим с супругой фильмы и сериалы. Из последнего очень понравились «Викинги», еще назову «Власть в ночном городе», «Острые козырьки», а на днях вышел новый сезон «Бумажного дома».