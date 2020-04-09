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Орлов: «Не надо беспокоиться о будущем „Зенита“, это раскрученный бренд»

вчера, 22:58

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о популярности «Зенита».

Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР мы были любителями — по созданию клубов, футбольных полей. Нам всегда не хватало уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период.

Мы говорим про английские клубы, а им по 110–120 лет. Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придёт на смену. Сейчас «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек. «Зенит» — это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает.

Также недавно Орлов заявил, что некоторые российские клубы не смогут остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny ответил Некакойшенко
сегодня в 01:21
Миллер богатый человек.Пусть берёт на себя этот бренд.Но нет.Из закромов Родины платить проще.И дешевле для Миллера.
А какая команда у нас содержится не из закромов Родины, назови хоть одну?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:36
Миллер богатый человек.Пусть берёт на себя этот бренд.Но нет.Из закромов Родины платить проще.И дешевле для Миллера.
Izmar
Izmar
сегодня в 00:35
ANATOLY KANDAUROV [Best way]
Сегодня 00:20
ответ пользователю Climent (раскрыть)
И в числе этих "сотни три" есть Зенит.? Правильно , нет. Значит Зенит не входит даже в "три сотни" лучших команд Европы. Кстати, было бы любопытно посчитать сколько реально команда добиралось до полуфиналов именно ВСЕХ еврокубков. Я думаю не более 2-3 десятков, но нужно посчитать. Это хорошая мысль. Могу сказать точно, что Зенита среди этих команд не будет.

Наверное есть цска, проигравший какому-то Лудогорцу с крупным счетом, а потом и оба матча малоизвестному Ференцварошу, хватит демагогии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Climent
сегодня в 00:20
И нигде ничего не добился, кто сейчас это помнит, мало ли команд играло в полуфиналах, сотни три наберется.
И в числе этих "сотни три" есть Зенит.? Правильно , нет. Значит Зенит не входит даже в "три сотни" лучших команд Европы. Кстати, было бы любопытно посчитать сколько реально команда добиралось до полуфиналов именно ВСЕХ еврокубков. Я думаю не более 2-3 десятков, но нужно посчитать. Это хорошая мысль. Могу сказать точно, что Зенита среди этих команд не будет.
Climent
Climent ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:17
Спартак был полуфиналистов всех европейских клубных турниров..
И нигде ничего не добился, кто сейчас это помнит, мало ли команд играло в полуфиналах, сотни три наберется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трубадур
сегодня в 00:08
Назови хоть один успех спартака в Европе, позоров хоть коллекционируй.
Спартак был полуфиналистов всех европейских клубных турниров..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трубадур
сегодня в 00:06
Назови хоть один успех спартака в Европе, позоров хоть коллекционируй.
Спартак был полуфиналистов всех европейских клубных турниров..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трубадур
сегодня в 00:05, ред.
Зенит был лучшей командой Европы в 2008 году, больше этого из наших команд никто никогда не делал, но ты тогда еще, наверное, не родился.
Зенит не был никогда лучшей командой Европы. Не надо фантазий. Выигрыш в английское и европейское межсезонье по сути ВЫСТАВОЧНЫЙ матч у второго состава победителя ЛЧ ни при каких обстоятельствах не дает такого титула. И вообще в Европе к матчам за Суперкубки относятся мягко говоря, спокойно.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:04
В 2008 ом нефть стоил 140 долларов , Газпром жировал , покупал все подряд , так пишут историки !)
ildar_3871
ildar_3871 ответил Трубадур
сегодня в 00:04
Зенит был лучшей командой Европы в 2008 году, больше этого из наших команд никто никогда не делал, но ты тогда еще, наверное, не родился.
В 2008 ом нефть стоил 140 долларов , Газпром жировал , покупал все подряд , так пишут историки !)
Трубадур
Трубадур ответил Альфамен
вчера в 23:59, ред.
Успехи Спартака и например Зенита в ЛЧ несопоставимы от слова совсем...игроков да собирали,что сейчас и делает Зениту.
Назови хоть один успех спартака в Европе, позоров хоть коллекционируй.
Трубадур
Трубадур ответил ildar_3871
вчера в 23:58
И чего добился Зенит в Европе , одни поражения ,всем подряд проигрывают , тфу , стыдоба за Зенит !
Зенит был лучшей командой Европы в 2008 году, больше этого из наших команд никто никогда не делал, но ты тогда еще, наверное, не родился.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:52
И чего добился Зенит в Европе , одни поражения ,всем подряд проигрывают , тфу , стыдоба за Зенит !
Альфамен
Альфамен ответил Трубадур
вчера в 23:50
Ограбили все до одной команды на игроков, собрали сильнейший состав, даже У Ротора звание чемпиона отобрали, в Европе ничего, как всегда не добились. Угробили умопомрачительную сумму денег, пустили на ветер.
Успехи Спартака и например Зенита в ЛЧ несопоставимы от слова совсем...игроков да собирали,что сейчас и делает Зениту.
Трубадур
Трубадур ответил Альфамен
вчера в 23:46
Это Вы сказки рассказываете,у Спартака был сильнейший состав с сильнейшим тренером,мало того и играли они прекрасно,что не раз подтверждалось не только в России.Конкуренции не было от слова совсем.
Ограбили все до одной команды на игроков, собрали сильнейший состав, даже У Ротора звание чемпиона отобрали, в Европе ничего, как всегда не добились. Угробили умопомрачительную сумму денег, пустили на ветер.
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:44
"Кручу верчу, всех обмануть хочу" (С)...
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 23:43
Чего о них беспокоиться? Кто сомневается в активах Газпрома?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 23:41
Сложнее дело: какой Суарес поедет выкладываться в дурацкую лигу итд, А еврореформы отдельная песня - жулье даже в Евросовке максимально упирается.
ildar_3871
ildar_3871 ответил jilbar
вчера в 23:40
Когда Зенит проигрывал Куусюси, рубин прозябал во второй лиге.
Так Куусюси тоже со второй финской лиги , нет , это не достижение !)
Альфамен
Альфамен ответил Трубадур
вчера в 23:38
Вопрос о чемпионсте в 90-е годы решался обезьяноподобными ворами с золотыми цепями, поддерживающими Ельцина и преданными спартаку, в тарасовской бане, не рассказывайте сказки, было куплено всё и вся и коррупция в футболе пошла именно с тех времен.
Это Вы сказки рассказываете,у Спартака был сильнейший состав с сильнейшим тренером,мало того и играли они прекрасно,что не раз подтверждалось не только в России.Конкуренции не было от слова совсем.
jilbar
jilbar ответил ildar_3871
вчера в 23:37, ред.
Зенит может и не такое , помню как Зенит Куусюси проиграл 1-3 , считаю это позором для Газпрома !
Когда Зенит проигрывал Куусюси, рубин прозябал во второй лиге.
Трубадур
Трубадур ответил Альфамен
вчера в 23:36
Что за чушь,в Спартаке 90-ых уж чего-чего,а купленных чемпионств не было,лучшие игроки и тренера были и деньги были,а вот чемпионства были заслуженны и Спартак выступал в ЛЧ в разы лучше нынешнего псевдолидера РПЛ Зенита. РS. За Спартак если,что не болею,но объективность превыше этого
Вопрос о чемпионсте в 90-е годы решался обезьяноподобными ворами с золотыми цепями, поддерживающими Ельцина и преданными спартаку, в тарасовской бане, не рассказывайте сказки, было куплено всё и вся и коррупция в футболе пошла именно с тех времен.
Лиговский
Лиговский
вчера в 23:33
Смотрите чаше турнирную таблицу и результаты матчей чемпионата и вопросы о бренде отпадут сами собой.
ildar_3871
ildar_3871 ответил 13ROS13
вчера в 23:32
Смешно, когда Браге в квалификации проигрывают и в пердив вылетают.
Зенит может и не такое , помню как Зенит Куусюси проиграл 1-3 , считаю это позором для Газпрома !
Альфамен
Альфамен ответил Михаил Славнов
вчера в 23:31
Все хорошо помнят спартак 90-х с кучей наворованных денег и купленными чемпионскими званиями и поддежкой свиней Эльцына.
Что за чушь,в Спартаке 90-ых уж чего-чего,а купленных чемпионств не было,лучшие игроки и тренера были и деньги были,а вот чемпионства были заслуженны и Спартак выступал в ЛЧ в разы лучше нынешнего псевдолидера РПЛ Зенита.
РS. За Спартак если,что не болею,но объективность превыше этого
13ROS13
13ROS13 ответил ildar_3871
вчера в 23:29
Зенит бренд , смешно ! Как только Газпром прекратит вливать туда миллиарды , все забудут про Зенит !)
Смешно, когда Браге в квалификации проигрывают и в пердив вылетают.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:27, ред.
Зенит бренд , смешно ! Как только Газпром прекратит вливать туда миллиарды , все забудут про Зенит !)
VAN ARM
VAN ARM ответил Doktor S
вчера в 23:21
Гинер начинал с того, что мелочь в харьковских трамваях по карманам тырил, сейчас масштабы другие.
так много знаете? напишите книгу!))
Doktor S
Doktor S ответил VAN ARM
вчера в 23:17
странно )) это в какой стране так?))))))))
Гинер начинал с того, что мелочь в харьковских трамваях по карманам тырил, сейчас масштабы другие.
VAN ARM
VAN ARM ответил Михаил Славнов
вчера в 23:14
Да и команды, руководимые урками уголовными, тоже не долговечны.
странно )) это в какой стране так?))))))))
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