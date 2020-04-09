Орлов: «Не надо беспокоиться о будущем „Зенита“, это раскрученный бренд»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о популярности «Зенита».

Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР мы были любителями — по созданию клубов, футбольных полей. Нам всегда не хватало уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период.

Мы говорим про английские клубы, а им по 110–120 лет. Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придёт на смену. Сейчас «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек. «Зенит» — это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает.