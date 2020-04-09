Тимощук назвал команду, которая его удивила после перерыва в РПЛ

Тренер «Зенита» назвал команду российской Премьер-Лиги, которая по его мнению показала лучший результат после перерыва в чемпионате.

Однозначно «Сочи», потому что команда находилась на последнем месте. Ну слушай, мы говорим, как есть. Команда с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции от зоны вылета.

Есть там один парень? Он там не один, конечно. Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с «Краснодаром». Да и с тем же «Арсеналом» не заслуживали поражения. Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля.

Многие ребята, которые были в «Зените», понимают, что в такой ситуации нужно сохранить спокойствие и нужно добиться поставленной цели. А цель у них на данный момент — не вылететь. Приятно, что чемпионат продолжается без компромиссов. Любая команда может потерять очки. Даже мы сыграли дома вничью, потом опять вничью, потеряли очки. Но и наши конкуренты потеряли очки. Это говорит о хорошей, здоровой конкуренции, которую хочется видеть в каждом чемпионате.