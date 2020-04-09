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Тимощук назвал команду, которая его удивила после перерыва в РПЛ

вчера, 20:44

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук назвал команду российской Премьер-Лиги, которая по его мнению показала лучший результат после перерыва в чемпионате.

Однозначно «Сочи», потому что команда находилась на последнем месте. Ну слушай, мы говорим, как есть. Команда с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции от зоны вылета.

Есть там один парень? Он там не один, конечно. Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с «Краснодаром». Да и с тем же «Арсеналом» не заслуживали поражения. Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля.

Многие ребята, которые были в «Зените», понимают, что в такой ситуации нужно сохранить спокойствие и нужно добиться поставленной цели. А цель у них на данный момент — не вылететь. Приятно, что чемпионат продолжается без компромиссов. Любая команда может потерять очки. Даже мы сыграли дома вничью, потом опять вничью, потеряли очки. Но и наши конкуренты потеряли очки. Это говорит о хорошей, здоровой конкуренции, которую хочется видеть в каждом чемпионате.

Также недавно Тимощук рассказал о том, как клуб следит за тренировками игроков во время карантина.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv ответил oFANATo
вчера в 23:25
Странно что он удивлен. Это же фарм клуб зенита.
А цска давно фарм-клуб свиней.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:57
У Сочей состав выше среднего по РПЛ собрался!Лично я взлетом и игрой не удивлен)
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:15
Странно что он удивлен. Это же фарм клуб зенита.
13ROS13
13ROS13 ответил vovinho11
вчера в 22:08
Тем более фарм клуб свой? Почему не наказывают за это
Почему ростов лет 20 является фарм-клубом свиней и его не расформировывают, а?
AgentART
AgentART ответил ошалевший
вчера в 22:07
при сталине не было бы зенита вот это уж точно,ну по крайней мере как мешка
При Сталине только Зениты бы и были, а не партийно-чиновничьи спартаки.
vovinho11
vovinho11
вчера в 21:57
Тем более фарм клуб свой? Почему не наказывают за это
makkie
makkie
вчера в 21:48, ред.
Следующий для похвалы - Оренбург?)
Развелось филиалов как грязи...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:36
Своих хвалит.
Брулин
Брулин
вчера в 21:35
Тимощук: «В «Сочи» мы можем выделять по игре Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом»
ошалевший
ошалевший ответил Climent
вчера в 21:28
Footbolista Сегодня 21:11 Удивляет сам факт появления и существования футбольной команды Сочи... Удивляет сам факт того, что спартак еще существует, столько много раз опозоривший страну. При Сталине от него не осталось бы и следа.
при сталине не было бы зенита вот это уж точно,ну по крайней мере как мешка
Climent
Climent
вчера в 21:12, ред.
Footbolista
Сегодня 21:11
Удивляет сам факт появления и существования футбольной команды Сочи...

Удивляет сам факт того, что спартак еще существует, столько много раз опозоривший страну. При Сталине от него не осталось бы и следа.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:11, ред.
Удивляет сам факт появления и существования в РПЛ футбольной команды Сочи...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:03
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку.
Lazurny
Lazurny
вчера в 20:59
Еще бы, там Кокорин половина команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:51
Убедительная просьба уточнить мне в каком словосочетании содержится угроза физической расправы, либо оскорбление чести и достоинства в моем комментарии вчера 8 апреля в 19-29, за что я был наказан?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:50
долго думал? или шпоры от зенита есть))
beefs
beefs
вчера в 20:46
чего удивляться...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:45
Можно забыть
Тарасобаня.
Тарасобаня.
вчера в 20:45, ред.
Правильно сказал.
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