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Уткин — о карантине в России: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

вчера, 22:22

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказал свое мнение относительно ситуации с пандемией коронавируса в России.

Предсказывать мы не можем ничего. Реально – только то, что после майских праздников придется что-то делать с карантином, потому что после них у огромного количества людей не останется денег, чтобы спокойно сидеть дома взаперти. Вы подумайте о том, что то, что сейчас с вами происходит, это примерно как вас посадили в тюрьму за ваши деньги. Да это не тюрьма, это ваша квартира, но вы за все платите сами, даже за саму квартиру. Государство не готово вам ничего за это простить.

Хотя то, что с нами происходит, как и во всем мире, – для этого мы и содержали государство все эти годы. Мы для этого давали ему деньги в виде налогов и всего остального, обеспечивали свою лояльность. Есть напасти, от которых каждый из нас лично защититься не может. Это и есть обязанность государства – это записано в Конституции. А этого не происходит совершенно. Вместо этого мы сидим по домам за свои собственные деньги.

Как бы то ни было, по-моему, очень трудно организационно рассчитывать на удержание карантина в Москве дольше чем после 10 мая, условно. Или должно что-то измениться в том, как к людям относятся. Не знаю, как это контролируется. Известно, что у нас есть Фонд национального благосостояния, в котором какое-то огромное количество денег скоплено. Это же означает, что наступил момент, когда надо тратить. Когда еще, что еще можно представить? Но нет, этого не происходит.

А правда ли там есть деньги? Как это можно проверить? Этот вопрос занимает меня на уровне любопытства, детской игры. Если кто-то знаете простой ответ на этот вопрос, напишите. Я прямо кушать не могу. Вот такая проблема.

Ранее Уткин поделился мнением о том, на что может повлиять запрет букмекерских контор. 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:26
Тут он прав. В других странах помогают своим жителям а Росия нет. Гонконг вон дал своим гражданам по 10 тысяч доларов каждому. В Канаде нищим по 400 долларов выдали на карантин. Америка тратит 2 трилиона долларов на помощь жителям это больше чем весь бюджет РФ. А русские, выжывайте как хотите! В ответ на просьбы о помощи русских чинуши обзывают мародерами.
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 00:43
императоры за свои личные деньги покупали зерно в голодные годы, а во время холеры 1830 года решились парализовать всю экономику страны ради строжайшего каратина, Николай I лично приехал в Москву, эпицентр эпидемии, чтобы успокоить народ

советские руководители - а страной руководят по-прежнему члены КПСС - привыкли мыслить другой категорией: "народ для государства, а не государство для народа", так что не потратят ни копейки, всё, что смогли у народа отобрать, лучше пусть сгорит, чем народу вернется
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:19
Утиный грипп закрякал!
alex_nov91
alex_nov91
вчера в 23:47
Василий прав на все 100%, конечно. И от этого очень печально, что нашему государству на нас плевать. Впрочем, тут ничего нового... Пока сидит эта банда у власти, что-либо другое ожидать сложно.
spartach091
spartach091 ответил морозз
вчера в 23:07
Путин боится объявлять ЧС в стране, ведь тогда придётся обеспечивать своих граждан всем необходимым для безбедного проживания! И только тогда мы сможем увидеть и понять а есть ли у нас этот мифический ФОНД благосостояния России!
А на граждан он плевал с колокольни уже лет двадцать как
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 23:06
Василий Вячеславович, ну так что ж Вы дома сидите? Гуляйте по общественным местам, здоровайтесь со всеми за руки, пользуйтесь общественным транспортом. А потом мы поинтересуемся Вашим здоровьем.
морозз
морозз
вчера в 23:04
Путин боится объявлять ЧС в стране, ведь тогда придётся обеспечивать своих граждан всем необходимым для безбедного проживания! И только тогда мы сможем увидеть и понять а есть ли у нас этот мифический ФОНД благосостояния России!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 22:52
С другой стороны, никто и не ждал от Правительства, что оно как-то поможет. Мне кажется, смешно на него пенять, оно среднестатистических россиян за людей не считает, поэтому просто и помогать не хочет. Своим-то помогут.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 22:50
Пока только Москву, известный концлагерь гы-гы
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:42
вполне таки правдиво
Cтукачок
Cтукачок ответил Михаил Славнов
вчера в 22:37
Уткин от жиру руку поднять не может кого-то ударить.
Это неизвестно
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Cтукачок
вчера в 22:33
Если Уткин ударит Дзюбу стулом, то мы получим отличную тему для обсуждения, а Василий получит шанс сесть на карантин за НАШИ деньги.
Уткин от жиру руку поднять не может кого-то ударить.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:33
Про игрочишку было круче.
drug01
drug01
вчера в 22:29
Почему наказываете за флуды ,а он открытым текстом такое пишет и Вы нам выставляете......оскорблен!!!!! даже если поставите сто банов!!!! Я с ним НЕ СОГЛАСЕН !!!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:27
хоть что то без дзюбы))) но мнение интересное
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 22:23
Если Уткин ударит Дзюбу стулом, то мы получим отличную тему для обсуждения, а Василий получит шанс сесть на карантин за НАШИ деньги.
drug01
drug01
вчера в 22:23, ред.
Странно это его личное мнение
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