«Торино» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (2.05.2025)

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вчера, 23:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.3. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65. Ничья в матче будет стоить 3.05.

Сделать ставку на ТБ 2 можно по коэффициенту 2.15, а ТМ 2 мячей котируется по коэффициенту 1.98. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.

Форма команд

«Торино» идет в середине турнирной таблицы и пока не может претендовать на зону еврокубков. В активе туринского клуба 43 балла, и он опережает «Венецию» на 18 очков. До топ-6 Серии А, команде не хватает 7 пунктов. Два последних матча «Торино» завершились победой над «Удинезе» (2:0) и поражением от лидера сезона «Наполи» (0:2).

«Венеция» находится в зоне вылета в Серию В, имея 25 очков, она расположилась на 18 месте. Чтобы выбраться из «красной зоны» ей нужно всего 2 очка, которые реально заработать за этот матч. Последние две встречи «Венеции» закончились ничьёй с «Эмполи» (2:2), и домашним поражением от «Милана» (0:2).

Информация для ставок

«Венеция» имеет одну победу из 18 матчей

Из десяти матчей у «Торино» три поражения

За последние 10 встреч у «Венеции» пять ничьих

Прогноз

Учитывая состояние и мотивацию команд, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «обе забьют» по коэффициенту 3.05.