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«Торино» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (2.05.2025)

вчера, 23:50
Торино

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.3. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65. Ничья в матче будет стоить 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.29 3.09 3.67
Pari 2.30 3.05 3.65

Сделать ставку на ТБ 2 можно по коэффициенту 2.15, а ТМ 2 мячей котируется по коэффициенту 1.98. На исход «обе забьют» можно поставить по 2.

Форма команд

«Торино» идет в середине турнирной таблицы и пока не может претендовать на зону еврокубков. В активе туринского клуба 43 балла, и он опережает «Венецию» на 18 очков. До топ-6 Серии А, команде не хватает 7 пунктов. Два последних матча «Торино» завершились победой над «Удинезе» (2:0) и поражением от лидера сезона «Наполи» (0:2).

«Венеция» находится в зоне вылета в Серию В, имея 25 очков, она расположилась на 18 месте. Чтобы выбраться из «красной зоны» ей нужно всего 2 очка, которые реально заработать за этот матч. Последние две встречи «Венеции» закончились ничьёй с «Эмполи» (2:2), и домашним поражением от «Милана» (0:2).

Информация для ставок

  • «Венеция» имеет одну победу из 18 матчей
  • Из десяти матчей у «Торино» три поражения
  • За последние 10 встреч у «Венеции» пять ничьих

Прогноз

Учитывая состояние и мотивацию команд, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «обе забьют» по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.61 2.43 1.29 3.74
Pari 1.60 2.40
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
Гости сверх мотивированы - ставлю на их гол - ИТБ2 (0,5).
Гость
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