Радимов: «Доверяем игрокам на карантине. Потом посмотрим, кто как работал»

Главный тренер «Зенита-2» рассказал о тренировках команды во время карантина из-за пандемии коронавируса.

У нас есть группа в WhatsApp, где мы практически ежедневно выкладываем занятия для футболистов. Они, конечно, направлены только на поддержание физической формы, работы с мячом нет. А игрокам в этом возрасте очень нужна такая практика, но это на данный момент невозможно, к сожалению.

Организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии. Потом посмотрим, кто и как работал во время карантина. Все будет видно на поле. Есть ли предположения, кто как работает? Есть, но озвучивать не буду.