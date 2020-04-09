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Радимов: «Доверяем игрокам на карантине. Потом посмотрим, кто как работал»

вчера, 20:54

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о тренировках команды во время карантина из-за пандемии коронавируса.

У нас есть группа в WhatsApp, где мы практически ежедневно выкладываем занятия для футболистов. Они, конечно, направлены только на поддержание физической формы, работы с мячом нет. А игрокам в этом возрасте очень нужна такая практика, но это на данный момент невозможно, к сожалению.

Организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии. Потом посмотрим, кто и как работал во время карантина. Все будет видно на поле. Есть ли предположения, кто как работает? Есть, но озвучивать не буду.

Не так давно Радимов в своем инстаграме призвал людей сидеть дома. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:12
ого
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:02
Штрафы)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:13
Радимов, доверяй но проверяй.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:17
они профи!))им не привыкать отмазываться)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:16
Ну пожирнеют все килл. на 5, расслабон для лодырей!
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:55
Жизнь покажет, а кто не готов, в спартак.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:54, ред.
Все в такой ситуации...
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