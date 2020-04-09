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Уткин: «Запрет букмекерских контор — всё равно что запретить проституцию»

вчера, 20:34

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, на что может повлиять запрет букмекерских контор.

То, на чем строится букмекерский бизнес, это нормальный выхлоп спорта, который всегда будет от него неотделим. Если вы запретите букмекерские конторы, это будет примерно как в тех странах, где, к примеру, запрещают проституцию. Она все равно останется, будет в незаконном поле, будет бесконтрольной, будет рассадником заразы, источником рабства людей.

Я не сравниваю букмекерство с проституцией. Все, что приносит деньги, должно существовать в законном поле. Букмекеры – кошелек спорта. Развитие букмекерского бизнеса исторически является и развитием спорта.

Не так давно Уткин раскритиковал «Матч ТВ» за решение показывать чемпионат Беларуси.

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Cap700
Cap700
сегодня в 00:52
Жирный в демагогии погряз.
Cтукачок
Cтукачок
вчера в 23:05
Страну развалил сухой закон а не запрет проституции, так что и без букмекеров проживем)
Палыч82
Палыч82
вчера в 23:00
Да уж, бедные те леди, которым Васю посещать приходится,)
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Izmar
вчера в 22:51
Уткин маньяк сексуальный.
зоофил-конебал..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 22:50
какой же он жирномерзкий...фу...
dino-hsv
dino-hsv
вчера в 22:49
единственное, что напрягает в буках - это реклама, которая лезет изо всех щелей. с этим нужно работать. а остальное вообще пофигу. кто хочет - ставит. а запретить конторы невозможно, всё равно кому надо в интернете поставят, обойдя любые блокировки
Izmar
Izmar
вчера в 21:34
Уткин маньяк сексуальный.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:05
Уася все верно говорит... это словно запретить утке крякать... ну вот сколько он продержится не разевая рот? минуту? две?)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:53
Проститутки, алкоголизм и игромания - вот они Васины страсти!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:51
ПроститУткина не отменишь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:48
да с нашими буками лучше не играть)))
Binger
Binger
вчера в 20:40
Уткин опять обожрался.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:40
Слишком их много развелось.
Clavан
Clavан
вчера в 20:37
А Васе можно запретить целоваться с мужиками, работающими на спартак, в публичных местах?
VIPded
VIPded
вчера в 20:37
Я тоже за легализацию проституции...)))
drug01
drug01
вчера в 20:37
спасибо друзья ! А я думал новый вирус!!!!!
Судья Иванов
Судья Иванов
вчера в 20:35, ред.
Нельзя лишать средств обогащения обманом.
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