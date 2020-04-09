Уткин: «Запрет букмекерских контор — всё равно что запретить проституцию»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о том, на что может повлиять запрет букмекерских контор.

То, на чем строится букмекерский бизнес, это нормальный выхлоп спорта, который всегда будет от него неотделим. Если вы запретите букмекерские конторы, это будет примерно как в тех странах, где, к примеру, запрещают проституцию. Она все равно останется, будет в незаконном поле, будет бесконтрольной, будет рассадником заразы, источником рабства людей.

Я не сравниваю букмекерство с проституцией. Все, что приносит деньги, должно существовать в законном поле. Букмекеры – кошелек спорта. Развитие букмекерского бизнеса исторически является и развитием спорта.