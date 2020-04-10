Дортмунд интересуется игроком «Брюгге», забившим два гола Реалу

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сегодня, 09:24

Полузащитник «Брюгге» попал в сферу интересов клубов из топ-чемпионатов.

Нигерийским хавбеком интересуются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Байер», «Наполи» и «Саутгемптон». При этом «шмели» являются фаворитами в гонке за игрока и, как сообщается, уже вступили в переговоры с бельгийским клубом.

Ранее уже появлялись слухи об интересе дортмундского клуба к Деннису.