Дортмунд интересуется игроком «Брюгге», забившим два гола Реалу

Полузащитник «Брюгге» Эммануэль Деннис попал в сферу интересов клубов из топ-чемпионатов.
Нигерийским хавбеком интересуются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Байер», «Наполи» и «Саутгемптон». При этом «шмели» являются фаворитами в гонке за игрока и, как сообщается, уже вступили в переговоры с бельгийским клубом.
Ранее уже появлялись слухи об интересе дортмундского клуба к Деннису.
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