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Дортмунд интересуется игроком «Брюгге», забившим два гола Реалу

сегодня, 09:24

Полузащитник «Брюгге» Эммануэль Деннис попал в сферу интересов клубов из топ-чемпионатов.

Нигерийским хавбеком интересуются дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Байер», «Наполи» и «Саутгемптон». При этом «шмели» являются фаворитами в гонке за игрока и, как сообщается, уже вступили в переговоры с бельгийским клубом.

Ранее уже появлялись слухи об интересе дортмундского клуба к Деннису.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:36
В Бельгии скоро буде делать нечего - не с кем играть в футбол.
Аpбитр
Аpбитр
сегодня в 09:31
Добрый день.
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