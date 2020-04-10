ГлавнаяНовости

ПСЖ уверен, что никто не сможет купить Неймара

сегодня, 09:10

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может остаться во французском клубе.

Парижане считают, что из-за финансового кризиса, связанного с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, никто не сможет потянуть трансфер 28-летнего игрока. 

Напомним, что ПСЖ купил Неймара у «Барселона» в 2017 году за 222 млн евро. Сейчас же «сине-гранатовые» намерены вернуть бразильца.

Все новости
Слухи«Эвертон» включился в борьбу за Грилиша
Сегодня, 10:21 Комментарии1
СлухиСебальос намерен покинуть «Арсенал»
Сегодня, 10:00 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» может арендовать Коутиньо
Сегодня, 09:47 Комментарии3
СлухиМоуриньо хочет видеть Меньяна в «Тоттенхэме»
Сегодня, 09:37 Комментарии2
СлухиДортмунд интересуется игроком «Брюгге», забившим два гола Реалу
Сегодня, 09:24 Комментарии3
СлухиБывший защитник «Челси» может вернуться в АПЛ
Сегодня, 09:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 09:58
шенок арабских шейхов
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 09:55
кроме борселоны его ни кто не купит и не нужен он ни кому))))
VIPded
VIPded
сегодня в 09:35
Дразнят...)))
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 09:28
Добрый вечер. Принципиально не хотел жаловаться на аккаунт "Стукачок", считая, что это фейк, чисто для одного комментария. Но он использует мой узнаваемый имидж, и, уверен, некоторые люди уже подумали на меня, при том что взгляды меня и хозяина аккаунта (я догадался, кто это) диаметрально противоположны. Так что прошу принять меры. Учитывая, что изначально этот аккаунт был создан, чтобы позлить меня, я бы насторожился.
Добрый день.
Он правила не нарушает, а использует он Ваш имидж или нет, это не аргумент для бана.
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:23
Убедительная просьба уточнить мне в каком словосочетании содержится угроза физической расправы, либо оскорбление чести и достоинства в моем комментарии вчера 8 апреля в 19-29, за что я был наказан?
Добрый день.
Если Вы обращались конкретно к пользователю, то бан по делу ("Все стадо таких как ты")
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:13
Неймар в золотой клетке.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100