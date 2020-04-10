ПСЖ уверен, что никто не сможет купить Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может остаться во французском клубе.
Парижане считают, что из-за финансового кризиса, связанного с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, никто не сможет потянуть трансфер 28-летнего игрока.
Напомним, что ПСЖ купил Неймара у «Барселона» в 2017 году за 222 млн евро. Сейчас же «сине-гранатовые» намерены вернуть бразильца.
Он правила не нарушает, а использует он Ваш имидж или нет, это не аргумент для бана.
Он правила не нарушает, а использует он Ваш имидж или нет, это не аргумент для бана.
Если Вы обращались конкретно к пользователю, то бан по делу ("Все стадо таких как ты")
Если Вы обращались конкретно к пользователю, то бан по делу ("Все стадо таких как ты")