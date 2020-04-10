ПСЖ уверен, что никто не сможет купить Неймара

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сегодня, 09:10

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может остаться во французском клубе.

Парижане считают, что из-за финансового кризиса, связанного с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса, никто не сможет потянуть трансфер 28-летнего игрока.