Левандовски: «Анри был моим кумиром, хотел стать как он»

Нападающий «Баварии» рассказал, кто был его кумиром в детстве:

Когда мне было 10-14 лет, то для меня лучшим игроком был Дель Пьеро. Потом же моим кумиром стал . Он не только забивал, но и помогал команде. Помню, как он из любых ситуаций забивал голы за «Арсенал». Это было легко для него, поэтому я тоже хотел так научиться. Хотел стать как он, но при этом остаться Робертом Левандовски.

Помню, когда впервые увидел Анри, то сказал себе: «Ничего себе, я встретил своего кумира». Сейчас же он хочет мою футболку.