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Левандовски: «Анри был моим кумиром, хотел стать как он»

сегодня, 10:40

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, кто был его кумиром в детстве:

Когда мне было 10-14 лет, то для меня лучшим игроком был Дель Пьеро. Потом же моим кумиром стал Тьерри Анри. Он не только забивал, но и помогал команде. Помню, как он из любых ситуаций забивал голы за «Арсенал». Это было легко для него, поэтому я тоже хотел так научиться. Хотел стать как он, но при этом остаться Робертом Левандовски.

Помню, когда впервые увидел Анри, то сказал себе: «Ничего себе, я встретил своего кумира». Сейчас же он хочет мою футболку.

Ранее форвард «Барселоны» Лионель Месси признался, что боялся смотреть в глаза нападающему Тьерри Анри, когда тот перешел в каталонский клуб. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:07
время бежит люди меняются))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 10:59
Анри был великим футболистом.
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