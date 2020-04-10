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Маттеус: «Не думаю, что Нойер продолжит играть в Мюнхене»

сегодня, 09:23

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус в разговоре со Sky Deutschland заявил, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер, вероятно, покинет команду в следующее трансферное окно. Нойер требует новый 5-летний контракт, но «Бавария» не готова заключать такую сделку.

Понимаю желание Мануэля получить длительный контракт, но пять лет — очень долгий срок. Ему не стоило забывать, как лояльно относилась к нему «Бавария» все эти годы.

Наверное, от него ждали немного большего, и он, несомненно, ожидал от себя большего. Не думаю, что он продолжит играть в Мюнхене в следующем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Нойера заинтересован «Челси».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:48
это лотерея . как узнать результат?)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:37
Старый уже, вот и пошла на спад его форма и уверенность.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:33
Замену ему уже нашли.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:30
Смотря в какой клуб, в Челси он точно сядет на лавку.
beefs
beefs
сегодня в 09:23, ред.
пора менять обстановку
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