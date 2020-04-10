Маттеус: «Не думаю, что Нойер продолжит играть в Мюнхене»

Легенда «Баварии» в разговоре со Sky Deutschland заявил, что вратарь мюнхенцев , вероятно, покинет команду в следующее трансферное окно. Нойер требует новый 5-летний контракт, но «Бавария» не готова заключать такую сделку.

Понимаю желание Мануэля получить длительный контракт, но пять лет — очень долгий срок. Ему не стоило забывать, как лояльно относилась к нему «Бавария» все эти годы.

Наверное, от него ждали немного большего, и он, несомненно, ожидал от себя большего. Не думаю, что он продолжит играть в Мюнхене в следующем сезоне.