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Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%

сегодня, 10:01

Нападающий ПСЖ Неймар, а также другие футболисты чемпионата Франции могут серьезно потерять в доходах на время перерыва в Лиге 1, вызванного пандемией коронавируса.

Отказ Canal+ и beIN Sports выплатить деньги клубам за телевизионные права в этом месяце ударил по финансам всех профессиональных команд турнира. В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.

Игрокам, которые зарабатывают от 10 000 до 20 000 евро в месяц придется потерять в зарплате на 20%, с 20 000 до 50 000 евро — на 30%, с 50 000 до 100 000 евро — на 40%, а со 100 000 евро и более, в том числе самому высокооплачиваемому футболисту Лиги 1 Неймару — на 50%.

В соответствии с рекомендацией Национального союза профессиональных футболистов Франции и Министерства экономики и финансов размер сокращения зарплаты будет зависеть от заработков игроков. Тех футболистов, кто получает менее 10 000 евро в месяц, данная директива не коснется.

Также отмечается, что постановление носит рекомендательный характер и заставлять сокращать свои доходы никого не будут.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил Jin-Ho
сегодня в 14:56
только не это. Неймар урезание зарплаты не переживёт.
Не переживет, а побалдеет.
Footbolista
Footbolista ответил particular
сегодня в 13:28, ред.
Договорённости Министерства и профсоюза, навряд ли, затронут духовные и социальные скрепы бразика... Хотя, возможно и уступит, но не в половину...
Урежут ведь не навсегда...репутационные потери от упорства в этом вопросе сейчас в будущем ему могут стоить дороже...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:49
Всех посадить на российский МРОТ!
particular
particular
сегодня в 11:00
Договорённости Министерства и профсоюза, навряд ли, затронут духовные и социальные скрепы бразика... Хотя, возможно и уступит, но не в половину...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:59
Профсоюзы хотят вмешаться в контракты ,ну и ну ,может быть они захотят вмешаться в действия Шейхов и Олигархов?-Кишка тонка!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 10:37
А он взносы в этот профсоюз платил?...)))
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 10:32
только не это. Неймар урезание зарплаты не переживёт.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:26
Вообще я считаю неправильным, что урезают зарплаты игрокам, я лично за то, чтобы сделали всем одинаковую зарплату причём во всей лиге до возобновления чемпионата.. Думаю финансисты лиги смогут определить минимальную оплату для футболистов. Да богачи много потеряют в зарплате, но если разобраться какую пользу команде приносит на данный период Неймар или к примеру Колен Дагба? Да одинаково никакую, а значит сделать до возобновления чемпионата одинаковую зарплату.
Знаю, что этого не будет, хотя так было бы правильнее.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 10:23
Опять мальчика обижают.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:15
петух против.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:15
гДЕ РАНЬШЕ БЫЛИ?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:15, ред.
да ему можно и на 90 урезать)) не заметит))
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