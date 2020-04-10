Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%

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сегодня, 10:01

Нападающий ПСЖ Неймар, а также другие футболисты чемпионата Франции могут серьезно потерять в доходах на время перерыва в Лиге 1, вызванного пандемией коронавируса.

Отказ Canal+ и beIN Sports выплатить деньги клубам за телевизионные права в этом месяце ударил по финансам всех профессиональных команд турнира. В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.

Игрокам, которые зарабатывают от 10 000 до 20 000 евро в месяц придется потерять в зарплате на 20%, с 20 000 до 50 000 евро — на 30%, с 50 000 до 100 000 евро — на 40%, а со 100 000 евро и более, в том числе самому высокооплачиваемому футболисту Лиги 1 Неймару — на 50%.

В соответствии с рекомендацией Национального союза профессиональных футболистов Франции и Министерства экономики и финансов размер сокращения зарплаты будет зависеть от заработков игроков. Тех футболистов, кто получает менее 10 000 евро в месяц, данная директива не коснется.

Также отмечается, что постановление носит рекомендательный характер и заставлять сокращать свои доходы никого не будут.