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Футболисты c истекающими контрактами смогут покинуть клубы после 30 июня

сегодня, 10:23

Из-за неизвестных сроков возобновления, завершения или отмены чемпионатов, вызванных пандемией коронавируса, остается открытым вопрос истекающих контрактов футболистов, которые должны покинуть свои клубы на правах свободных агентов после 30 июня.

Футбольный агент Ник Де Марко прокомментировал информацию касательно того, что ФИФА рекомендует продлить соглашения до фактического конца сезона, и заявил, что юридически никто не сможет заставить игроков сделать это, поэтому они имеют право уйти из своих клубов по истечении сроков контрактов.

Юридически их нельзя заставить продолжать играть за клуб. Никто не может заставить их сделать это: ни ФИФА, ни ФА, ни клуб или кто-либо еще. Если они хотят уйти, то решение будет только за ними. На самом деле здесь игрокам нужно будет ответить на один вопрос: насколько важным для них является финансовая составляющая.

То, что вы, скорее всего, увидите в качестве предпочтительного варианта, это краткосрочное продление контрактов, основанное на существующих условиях оплаты труда. Это не устраивает всех, и это не может быть навязано никому в Англии.

Ранее спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино поделился мнением о том, что руководство английской Премьер-Лиги собирается объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил shlomo
сегодня в 11:16
Опаньки...и куда все подеваются?
Таксовать пойдут.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:44
Опаньки...и куда все подеваются?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:39
А можно ещё продлить контракт
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:31
Лишь бы было куда податься.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:30
и пойдут они толпой в китай)))
AgentART
AgentART
сегодня в 10:23, ред.
Время покажет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:23, ред.
Что же??? Посмотрим кто куда???
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