Луис Альберто: «Пока мое будущее – в „Лацио“»

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сегодня, 13:47

Полузащитник «Лацио» в интервью Onda Cero заявил, что не намерен покидать римский коллектив в ближайшее время. Вместе с тем игрок отметил, что хотел бы в дальнейшем вернуться в «Севилью».

«Севилья» — все еще мой дом, я хотел бы вернуться туда в дальнейшем. Однако пока мое будущее — в «Лацио».

Контракт Луиса Альберто с «Лацио» истекает в 2022 году. Ожидается, что он продлит соглашение до 2025 года, а его зарплата увеличится почти вдвое.

Отметим, что в интервью Альберто также высказался о борьбе за титул чемпиона Италии в нынешнем сезоне.