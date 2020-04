Президент «Малаги» потребовал провести расследование игры ЛЧ с «Боруссией»

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани потребовал провести расследование ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» в 2013 году:

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL