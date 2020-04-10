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Коман: «Надеюсь, что мы сможем возобновить сезон»

сегодня, 13:02

Вингер «Баварии» Кингсли Коман заявил, что надеется на возобновление нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Мы проделали большую работу, и если мы останемся без футбола еще на два или три месяца, выполненная работа будет бесполезной. Я действительно надеюсь, что мы сможем возобновить сезон.

Ранее стало известно, что «Бавария» возобновила тренировки после паузы, связанной с пандемией.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:00
все надеются и ждут !! думаю всё будет сыграно при полных трибунах!!!
Аpбитр
Аpбитр ответил Эльмот
сегодня в 13:20
Mangur 10.04.2020 Да, доигрывать надо. 09.04.2020 15:19 09.04.2020 Без комментариев. 09.04.2020 Без комментариев 09.04.2020 Не плохо. 08.04.2020 Без комментариев 08.04.2020 Без комментариев 08.04.2020 Без комментариев. А это не флуд который месяц без комментариев?
Будет тоже наказываться.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:17
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Эльмот
Эльмот
сегодня в 13:07
Mangur

10.04.2020
Да, доигрывать надо.
09.04.2020 15:19
09.04.2020
Без комментариев.
09.04.2020
Без комментариев
09.04.2020
Не плохо.
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев.

А это не флуд который месяц без комментариев?
beefs
beefs
сегодня в 13:03
конечно только нужно перетерпеть
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