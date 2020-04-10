Коман: «Надеюсь, что мы сможем возобновить сезон»

Вингер «Баварии» заявил, что надеется на возобновление нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Мы проделали большую работу, и если мы останемся без футбола еще на два или три месяца, выполненная работа будет бесполезной. Я действительно надеюсь, что мы сможем возобновить сезон.