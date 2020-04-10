Коман: «Надеюсь, что мы сможем возобновить сезон»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман заявил, что надеется на возобновление нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Мы проделали большую работу, и если мы останемся без футбола еще на два или три месяца, выполненная работа будет бесполезной. Я действительно надеюсь, что мы сможем возобновить сезон.
Ранее стало известно, что «Бавария» возобновила тренировки после паузы, связанной с пандемией.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с возобновлением футбольных чемпионатов, до тех пор пока ситуация в мире не станет безопасной.
10.04.2020
Да, доигрывать надо.
09.04.2020 15:19
09.04.2020
Без комментариев.
09.04.2020
Без комментариев
09.04.2020
Не плохо.
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев.
А это не флуд который месяц без комментариев?
10.04.2020
Да, доигрывать надо.
09.04.2020 15:19
09.04.2020
Без комментариев.
09.04.2020
Без комментариев
09.04.2020
Не плохо.
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев
08.04.2020
Без комментариев.
А это не флуд который месяц без комментариев?